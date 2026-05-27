Büyük beğeni topladı

Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali 2026, çocukların ve gençlerin katılımıyla kentte festival coşkusunu yaşatmaya devam ediyor.

Festival kapsamında gerçekleştirilen 22. İlkokullar Arası Dans Buluşması, büyük bir coşku ve yoğun katılımla düzenlendi.

Ülkenin dört bir yanından 25 okuldan 370 öğrencinin sahne aldığı etkinlikte, dansçılar birbirinden renkli performanslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Çocukların enerjisi, heyecanı ve sahneye yansıttıkları kültürel zenginlik, salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.

Etkinlik boyunca öğrenciler, veliler ve öğretmenler festival havasını doyasıya yaşarken, çocukların sanatla buluşmasının, sahne deneyimi kazanmasının ve kültürel etkinliklerde yer almasının önemine dikkat çekildi.

Renkli görüntülere sahne olan dans buluşması, çocukların mutluluğu ve izleyenlerin yoğun ilgisiyle festivalin en coşkulu etkinliklerinden biri olarak hafızalarda yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2026, 03:45