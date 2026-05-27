Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, beraberindeki parti heyetiyle birlikte Gönyeli ve Yenikent bölgelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret programına ilk olarak Gönyeli Salı Pazarı’ndan başlayan CTP heyeti, pazar alanında esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla tek tek selamlaşarak bayramlarını kutladı. Pazar içinde yoğun ilgiyle karşılanan İncirli, tezgâhları dolaşarak hem pazarcıların hem de alışveriş yapan yurttaşların taleplerini ve gündelik yaşama ilişkin görüşlerini dinledi. Ekonomik koşullar, yaşam maliyeti ve yerel sorunlara dair vatandaşların aktardığı değerlendirmeler dikkatle not alındı. Pazar ziyaretinin ardından heyet, Yenikent Belediye Bulvarı’na geçti. Burada bulunan iş yerlerini tek tek ziyaret eden CTP heyeti, esnafla sohbet ederek bayramlaştı. Dükkan sahipleri ve çalışanlarla yapılan görüşmelerde, bölgedeki ticari hareketlilik, ekonomik sıkıntılar ve yerel hizmetlere ilişkin beklentiler gündeme geldi. İncirli, yurttaşların aktardığı sorunları dinleyerek not aldı ve bayramın dayanışma ve bir araya gelme açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Ziyaretler boyunca CTP Lefkoşa İlçe Başkanı, ilçe yöneticileri ve milletvekilleri de heyete eşlik etti.

