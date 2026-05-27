Sorun ve talepleri dinledi

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, arife günü k Lefkoşa ve Güzelyurt’ta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Özersay, dün sabah saatlerinde önce Lefkoşa Arasta bölgesini ziyaret ederek bölge esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla görüştü. Ziyaret sırasında dükkanları tek tek dolaşan Özersay, esnafın bayramını kutladı, vatandaşlarla sohbet ederek hal hatır sordu. Bölgedeki ekonomik durum, iş yoğunluğu ve günlük yaşam koşullarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Arasta ziyaretinde vatandaşlarla samimi bir atmosferde bir araya gelen Özersay, bayramların toplumda dayanışma ve birlik duygusunu güçlendirdiğini ifade etti. Esnafın taleplerini ve beklentilerini dinleyen Özersay, özellikle ekonomik sıkıntıların ve piyasa koşullarının vatandaşların gündeminde yer aldığını gözlemledi.

Öğle saatlerinden sonra ise Halkın Partisi Genel Başkanı ve beraberindeki heyet Güzelyurt’a geçti. Burada da esnaf ve vatandaşlarla buluşan Özersay, dükkanları ziyaret ederek bayramlaştı.

