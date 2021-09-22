Diğerleri cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen satışa hazır 40 gram uyuşturucuyla ilgili soruşturma tamamlandı. Operasyonda tutuklanan Emenike Kenneth Ogbu, Onye Dikachi Godwin Ikebuaku, Gift Patrıck, Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu, Chidera Wayne Ubani Wayne, Caleb İzunna Ewulu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, teminat talep edildi. Mahkeme 6 zanlıdan 3’nün tutuklu, 3’ünün ise tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Soruşturmayı yapan polis, 13 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Celeb Izunna Ewulu'nun ikametgâhında uyuşturucu madde olduğuna ve satışını yaptığına dair bilgi alındığını söyledi. Polis, saat 18.40 sıralarında Ewulu'nun ikametgâhının ziyaret edildiğini, zanlılar Emenike Kenneth Ogbu, Onye Dikachi Godwin Ikebuaku, Celeb Izunna Ewulu, Gift Patrıck, Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu ve Chidera Wayne Ubani Wayne’nin evde tespit edildiğini ifade etti.

Polis evde arama yapıldığını; Ikebuaku ve Ewulu’ya ait yatak odasında satışa hazırlanmak üzere düzenlenmiş 18 adet çizgili kağıt parçası içerisinde 10 gram, çanta içerisinde ise 11 paket halinde satışa hazır vaziyette 20 gram ağırlığında hintkeneviri uyuşturtucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, Ikebuaku’ya ait elbise dolabı içerisinde yine yeşil renk ayakkabı içerisine gizlenmiş 6 adet foil kağıdına sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını açıkladı.

Paketlerce uyuşturucu bulundu

Polis, Gift Patrıck, Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu ve Chidera Wayne Ubani Wayne’ye ait yatak odasında yapılan aramada 9 adet foil kağıdına sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde, zanlı Nwamuruamu’ya ait siyah renk ceketin sol iç cebinde 11 paket halinde satışa hazır vaziyette foil kağıda sarılı 4 gram uyuşturucu madde ile 500 TL nakit para bulunarak emare alındığını söyledi.

Aleyhlerine ayrı davalar getirildi

Polis, Emenike Kenneth Ogbu aleyhine 41 gram hintkeneviri, 14 gram sentetik cannabionid ithal, alma verme tasarruf, Onye Dikachi Godwin Ikebuaku ,Gift Patrick, Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu aleyhine 14 gram sentetik cannabionid alma tasarruf, Chidera Wayne Ubani Wayne aleyhine 8 gram sentetik cannabionid alma ve tasarruf, Caleb İzunna Ewulu aleyhine ise 33 gram hintkeneviri alma ve tasarruf suçlarından dava getirildiğini anlattı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Emenike Kenneth Ogbu, Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu, Chidera Wayne Ubani Wayne’nin 3 ayı aşmayan bir süre cezaevinde beklemesine emir verdi. Onye Dikachi Godwin Ikebuaku, Gift Patrick, Caleb İzunna Ewulu’nun ise 10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları şartıyla serbest bırakıldı.