‘Çocuklarımıza sözümüz var’

İsias Davası için Adıyaman’a giden Başbakan Ünal Üstel, ülkeden ayrılmadan önce yaptığı açıklamada “Şampiyon Meleklerimizin acısı yüreğimizdedir” diyerek, “Ortada suç varsa, suçlular da vardır. Davayı, adaletle sonuçlandırana dek geri adım atmayacağız” vurgusu yaptı.

Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisinin yargılanmasına adli tatilin ardından devam ediliyor.

Kamu görevlilerinin üçüncü duruşması bugün Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Türkiye saatiyle 10.30’da (KKTC saatiyle 09.30) yapılacak.

Duruşmada, biri dönemin Belediye Başkan Yardımcısı olmak üzere altı sanık yargılanıyor.

Aileler, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakanlar, milletvekilleri, Barolar Birliği ve gazetecilerden oluşan kalabalık bir heyet üçüncü duruşma için yeniden Adıyaman’da olacak.

“Çocuklarımıza adalet sözümüz var”

Başbakan Üstel, Adıyaman’a hareketi öncesinde yaptığı açıklamada, “Bir kez daha mahkeme salonundaki yerimizi alacağız. Ve yalnızca açıklamalarla değil, fiilen de mahkeme salonunda bulunarak, ailelerimizin hukuk mücadelesinde yanlarında olacağız. Bu dava, bir doğal afetin felakete dönüşmemesi adına son derece ibretlik bir davadır. Aynı zamanda, çocuklarımıza verdiğimiz ‘adalet yerini bulacak’ sözünün yerine getirilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.” dedi.

Üstel şöyle devam etti:

“Dava dosyasına giren raporlar, hatalı atılan imzaların 72 canın yaşamını yitirmesiyle sonuçlandığını ortaya koyuyor. Bu nedenle o imzaların sahipleri de yaşanan bu büyük felaketin birer halkası olarak görülüyor. Ortada suç varsa, suçlular da vardır. Ve bu suçlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.”

Başbakan Üstel açıklamasında ayrıca, “İsias davasında verilecek adil kararlar, Şampiyon Meleklerimiz için adalet arayışının başarıya ulaşmasının yanında, Türkiye’nin geleceğinde benzer acıların yaşanmamasının da teminatı olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

“Geri adım atmayacağız”

Başbakan Üstel açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Ailelerimizin yanındayız. Şampiyon Meleklerimizin acısı yüreğimizdedir. Ailelerimize bir kez daha sabır ve metanet diliyorum. Kaybettiğimiz evlatlarımızın anısı önünde bir kez daha söz veriyorum: Bu davayı adaletle sonuçlandırana dek geri adım atmayacağız. Halkımız müsterih olsun; gereken her adım atılmaktadır.”

