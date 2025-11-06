İşte böyle

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman dün Metehan Sınır Kapısı’na giderek geçişlerde yaşanan trafik yoğunluğunu yerinde inceledi; polis yetkililerinin yanı sıra vatandaşlardan bilgi aldı. Erhürman, güneydeki kapıda yaşanan gecikmeye dikkat çekerek, daha fazla kabin açılması ve görevli sayısının artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Ayrıca yeni bir kapıya ihtiyaç duyulduğunu belirten Erhürman, bu sürede ambulansların Ledra Palace Kapısı’ndan geçmesi için Birleşmiş Milletler yetkilileriyle görüşmelerin başlatıldığını söyledi. Metehan’dan geçiş yapan vatandaşlar da yaşanan sıkıntıların sona ermesi için Erhürman’ın, Rum toplumu lideriyle bu sorunu görüşmesini istedi.

Teknik sıkıntılar çözülmeli

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre; geçişlerde yaşanan yoğunluğun azaltılması için Lefkoşa’da yeni bir araçlı geçiş kapısı açılması gerektiğine işaret eden Erhürman, Güney Kıbrıs’ta daha fazla kabin açılması ve görevli sayısının artırılması durumunda yoğunluğun azalacağını söyledi.

Erhürman, geçişler sırasında Güney’de yapılan işlemlerin 5 saniye ile 3 dakika arasında değiştiğini belirterek, teknik sıkıntıların çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Metehan'da aralık ayında altyapı çalışmalarının başlayacağını aktaran Erhürman, Aralık ayının ikinci yarısının, geçişlerin en yoğun gerçekleştiği dönem olduğunu kaydederek geçişlerde sıkıntı yaşanmaması için yapılabilecek özel çalışmalar konusunda Birleşmiş Milletler ile de görüşmelere başlandığını söyledi. Erhürman, ambulansla geçişlerde geçmişte yaşanan sıkıntılara da değindi.

Erhürman, ambulansların geçişinin Ledra Palas Geçiş noktasından yapılması için BM yetkilileri ile görüşmeyi düşündüklerini de belirtti.

Geçişlerin Lefkoşa’da en az bir araçlı geçiş noktasının daha açılmasıyla rahatlatılabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erhürman, bu yöndeki çalışmaların devam edeceğini ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2025, 09:56