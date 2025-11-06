Gerçekler ortaya çıkmalı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşayan 9 yaşındaki Nijerya uyruklu Chinyere Olivia Ojoagu, ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Küçük kızın ölümü, hem ailesini hem de kamuoyunu derinden etkiledi. Ailesi, Ojoagu’nun ölümünde ihmal olduğunu iddia ederken, sağlık yetkilileri soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Küçük Ojoagu, Gazimuğasa’da bulunan İngiliz mezarlığında gözyaşlarıyla uğurlanırken, başta Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel olmak üzere yetkililer, siyasi isimler ve dernekler açıklama yaptı.

İki kez rahatsızlandı

Polis açıklamasına göre Ojoagu, 2 Kasım 2025 tarihinde rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Çocuğa acil serviste müdahale edildi ancak babasının talebiyle hastaneden ayrıldığı belirtildi. 3 Kasım sabahı yeniden rahatsızlanan Ojoagu, ambulansla aynı hastaneye kaldırıldıktan sonra Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne sevk edildi. Küçük kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 12.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Polis Basın Subaylığı, Ojoagu’ya otopsi yapıldığını açıkladı. Otopside ölüm nedeninin belirlenebilmesi için kan ve doku örnekleri alındığı, kesin sonucun yapılacak ileri tetkiklerin ardından açıklanacağı bildirildi.

Aile: Kızımız ihmal sonucu öldü

Diyalog muhabirine konuşan aile, kızlarının ölümünde ihmal bulunduğunu iddia etti. Aile, Ojoagu’nun ilk başvuruda kolunda titreme şikayeti bulunduğunu, tedavi edilip taburcu edildiğini; ertesi sabah aynı şikayetin tekrarlaması üzerine yeniden hastaneye gittiklerini aktardı. Küçük kızın Lefkoşa’ya sevk edildiğini, burada tomografi çekimi öncesinde anestezi uygulandığını ve bu işlemin ardından kalbinin durduğunu ileri sürdü. Aile, kalp durmasının geç fark edildiğini savunarak olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını açıkladı.

Bu arada Ajoagu, ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Başhekimlik: Soruşturma başlatıldı

Ajoagu’nun vefatı kamuoyunda tartışmaları beraberinde getirirken, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 9 yaşındaki çocuğun epilepsi nöbetine benzer yakınmalarla 2 Kasım gecesi Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü, yapılan değerlendirme sonucunda yatış önerildiği ancak hasta yakınlarının yatışı reddederek imza karşılığında taburcu olduğu belirtildi. Çocuğun ertesi sabah yeniden aynı şikayetlerle hastaneye getirildiği, değerlendirme sonrası Lefkoşa’ya sevk edildiği, burada yapılan tıbbi müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği açıklandı. Başhekimlik, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve otopsi bulgularının kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

“Derin bir üzüntü duyuyorum”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ojoagu’nun şüpheli ölümüyle ilgili Sağlık Bakanlığı ve aileyle temas halinde olduklarını belirterek derin üzüntüsünü paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, "Bu topraklarda yaşayan bir evladımızı kaybettik. Ojoagu’nun kaybından derin bir üzüntü duyuyorum. Sağlık Bakanlığımız, yetkililer ve aileyle temas halindeyiz. Gerekli takibi tüm makamlarımızla birlikte yapıyoruz. Kaybettiğimiz evladımızın ailesine ve sevenlerine sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

“Bu ülkede yaşayan her çocuk bizim evladımızdır”

Başbakan Ünal Üstel, yaşamını yitiren 9 yaşındaki Ojoagu için başsağlığı mesajı yayımladı. Üstel mesajında, "Bu ülkede yaşayan her çocuk bizim evladımızdır. Ne yazık ki dün o güzel evlatlarımızdan birini kaybettik. Acımız büyük, yüreklerimiz yanıyor. Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı ve ilgili tüm kurumlarımız sürecin en başından itibaren gelişmeleri titizlikle takip etmektedir. Halkımız müsterih olsun; tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar incelenmekte, gereken her adım atılmaktadır. Evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm halkımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Şeffaf soruşturma çağrısı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), olayla ilgili yaptığı açıklamada “Bu ölüm, sağlık sistemindeki çöküşün en karanlık örneği” ifadesini kullandı. Parti, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’i istifaya çağırdı ve hükümete açık, şeffaf bir soruşturma başlatma çağrısında bulundu. TDP açıklamasında, “Giden canlar geri gelmiyor. Bu ölümlerin affı da unutulması da mümkün değildir” denildi.

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi de (TAM Parti) Hasta Hakları Komisyonu, olayın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, aileye hastaneden ayrılmanın riskleri konusunda yeterli bilgilendirme yapılıp yapılmadığının incelenmesi istendi.

Halkın Partisi (HP) ise açıklamasında, yaşanan olayın ülkedeki sağlık sisteminin zayıf ve denetimsiz yapısını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Partiden yapılan açıklamada, “Yetkililer kamuoyunu tatmin edici açıklama yapmadı, birçok soru cevapsız kaldı” denildi.

Evrensel Hasta Hakları Derneği de olayın yalnızca bireysel bir trajedi değil, sağlık sistemindeki yapısal eksikliklerin sonucu olduğunu belirtti. Dernek, “Sorumluluk yalnızca aileye yüklenmemeli, bilgilendirme sürecinin nasıl yürütüldüğü detaylı biçimde araştırılmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Sağlık örgütleri açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası da açıklama yaparak,

“Sağlık Bakanı Sn. Dr. Hakan Dinçyürek’i, süreci şeffaf, net ve sonuca ulaştıracak şekilde yönetmeye, konu ile ilgili açıklama yapmaya ve benzer durumların yaşanmaması için sağlıkta sürdürülebilir düzenlemeler hayata geçirmeye davet ederiz” çağırısında bulundu.