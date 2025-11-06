Tarafsız, cesur, güvenilir

Ömer KADİROĞLU

Diyalog Medya bünyesinde yayın yapan tv2020’nin 12’nci yaşını kutlarken, vatandaşlardan mesajlar gelmeye devam ediyor. Kanalın 12’nci yılı dolayısıyla çok sayıda izleyici, tarafsız ve gündemi yakalayan yayınlarından dolayı tv2020’yi tebrik etti.

Ne dediler…

Arman Taşmaz

“Yerel kanallardan en fazla tv2020’yi izliyorum, en fazla haberle bültenlerini ve Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Reşat Akar dürüst ve gerçekleri bizlere aktaran bir kişidir o nedenle beğenerek takip ediyoruz. tv2020’nin 12’nci yaşını kutlar, nice seneler dilerim.”

Dadal Yıldırım

“Yerel kanalları izliyorum ve en fazla Diyalog TV’yi izliyorum. Diyalog TV’de en fazla haber programlarını takip ediyorum ayrıca Reşat Akar’ı takip ediyorum. Reşat Akar’ın dürüst ve tarafsız yayınlar yaptığını düşünüyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar daha uzun sürecek bir yayın hayatı dilerim.”

Lokman Polat

“Yerel kanalları mümkün olduğunca izlemeye çalışıyorum ve en fazla Reşat Akar’ı takip ediyorum. Reşat Akar’ın değindiği konuları daha açıklayıcı ve tarafsız buluyorum o nedenle izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar daha uzun sürecek yayın hayatı dilerim.”

Hasan Altun

“Yerel kanallarda en fazla Diyalog TV’yi izliyorum Reşat Akar’ın konuşmaları ve açıklamaları hoşuma gittiği için en fazla Gündem Özel programını izliyorum ve sabah haberlerini de Diyalog TV’den takip ediyorum. Diyalog TV’nin 12’nci yaşını kutlar nice seneler dilerim.”

Ali Canlıbel

“Yerel kanalları zaman zaman izliyorum. Diyalog TV’de takip ettiğim bir kanaldır ve haberleri oradan takip ediyorum. Ayrıca Reşat Akar’ın Gündem Özel programını da severek takip ediyoruz çünkü görüşleri bana uygun geliyor. Her şeyi açık ve net bir şekilde değerlendirip eleştiriyor o nedenle beğeniyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar, daha uzun süren bir yayın hayatı diliyorum.”

Hüseyin Nacakcı

“Yerel kanallardan genellikle Diyalog TV’yi takip ediyorum Reşat Akar’ın akşamüzeri programını hiç kaçırmıyorum, çünkü Reşat Bey’in söyledikleri gerçek ve tarafsızdır. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar, uzun sürecek ve aynı çizgide devam edecek bir yayın hayatı dilerim.”

Ömer Latif

“Yerel kanalları izliyorum ve Diyalog TV en fazla izlediğim kanaldır. Diyalog TV doğru ve tarafsız yayıncılık yaptığı için beğenerek takip ediyorum. Reşat Akar gerçekçi konuşuyor ve toplumda yaşanan ve bizim duymadığımız bilmediğimiz konuları bizlere tarafsız ve doğru bir şekilde ulaştırıyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice başarılı yıllar dilerim.”

Ahmet Günece

“Yerel kanallardan en fazla Diyalog TV’yi izliyorum, özellikle Reşat Akar’ı takip ediyorum. Reşat Akar daha ciddi ve konulara doğru değinerek bizlere doğru bilgiyi ulaştıran bir ilke ile tarafsız yayıncılık yapıyor. O nedenle beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV’nin 12’nci yaşını kutlar aynı çizgide yayınlarının devamını dilerim.”

İlmiye Özdeğirmenci

“Yerel kanalları izliyorum. Yerel kanallar içinde en fazla Diyalog TV’yi izlerim. Reşat Akar dürüst ve gerçekleri korkusuzca aktardığı için Gündem Özel programını beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV’nin 12’nci yaşını kutlar, başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Murat Akpınar

“Yerel kanallar içerisinde ne fazla Diyalog TV ve BRT’yi izliyorum. Diyalog bağımsız ve tarafsız yayın yaptığı için beğenerek takip ediyorum. Reşat Akar’ın programını severek takip ediyoruz çünkü tarafsız ve bağımsız olarak konuları bizlere aktardığı için izliyoruz. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar, başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Oğuz Öztürk

“Yerel kanalları izleme fırsatı buldukça izliyorum o zamanlarda da en fazla Diyalog TV’yi izliyorum. Diyalog TV’de Reşat Akar’ı izliyorum çünkü toplumun sorunlarını dile getirmesini beğeniyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar, yayınlarının bu tempo ve başarıda devam etmesini dilerim.”

Ayhan Maraşlı

“Yerel kanallardan bir tek Diyalog TV’yi izliyorum çünkü bir tek Diyalog TV’ye inanıyorum. Diyalog TV’de Reşat Akar’ın programını takip ediyorum çünkü hep doğruları konuşarak tavsiyelerde bulunuyor, o nedenle beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar, başarılarının devamını dilerim.”

Nevzat Özkurnaz

“Yerel kanalları takip ediyorum ancak yerel kanallardan en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Reşat Akar’dan doğru haberleri alıyoruz ve tarafsız bir şekilde bizlere olayları aktarmasını beğeniyoruz. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılarının devamını dilerim. Uzun yıllar yayınlarına devam etmesini temenni ediyorum.”

Nafi Taşyakar

“Yerel kanalları izliyorum ancak Diyalog TV’yi her gün izliyorum. Diyalog TV’de haberleri ve her gün akşamüzeri Reşat Akar’ın programını izliyorum. Reşat Akar’ın programına beni bağlayan dürüst ve tarafsız olmasıdır. Reşat Akar keşke Başbakan veya Cumhurbaşkanımız olsa. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim. Reşat Akar’ı çok seviyoruz.”

Ömer Gür

“Yerel kanalları zaman zaman izliyorum. Yerel kanallarda en fazla Diyalog TV ve Kanal Sim’i izliyorum. Diyalog TV’de Reşat Akar’ın programını izliyorum. Reşat Akar’ın yorumlarını dinliyor ve haber almak için o programı izliyorum. Diyalog TV yeni adıyla tv2020’nin yeni yaşını kutlarım. Nice yıllar dilerim.”

Ahmet Türken

“Yerel kanallardan sadece Diyalog TV’yi izliyorum. Reşat Akar’ın programını kaçırmadan izliyoruz. Reşat Akar konulara daha güzel değinip memleketin sorunlarını daha güzel dillendiriyor o nedenle severek izliyoruz. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar, başarılı ve tarafsız yayınlarının devamını dilerim.”

Devamı yarın