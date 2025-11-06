Türk Telekom ‘öcü’ değil

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Fiber Dönüşüm Protokolü” ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, Telekomünikasyon Dairesi ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) yetkileri ile ilgili bir sıkıntı olmayacağını, yapılacak tüm yatırımların ise 25 yılın sonunda Telekomünikasyon Dairesi’ne devredileceğini kaydetti.

Arıklı, “Fiber Dönüşüm Protokolü” ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda bazı bürokratlar da hazır bulundu.

Fiber dönüşüm projesi gibi önemli bir projenin “ideolojik ve ekonomik” nedenlerle engellenmeye ve Türk Telekom’un “öcü” gibi gösterilmeye çalışılmasını hayretle izlediğini kaydeden Arıklı; Telekomünikasyon Dairesi’nin peşkeş çekilmeye çalışıldığı iddialarını yalanladı, mal sahibinin Telekomünikasyon Dairesi olduğunu vurguladı.

Evden eve fiber projesini hayata geçirme sözü verdiğini anımsatan Arıklı, bu amaçla yürütülen süreci anlattı.

Altyapı ve hizmet sağlayacak

Yerli sermaye ile görüştüklerini ancak yerli sermayenin bu projeyi yedi senede ve yüksek maliyetle yapabileceğini anlatan Bakan Arıklı, Türk Telekom’un altyapı ve hizmet sağlayacak yatırımı bir senede gerçekleştirebileceğini aktardı. Türk Telekom ile uzun süren görüşmeler neticesinde bir protokol imzalandığını belirten Arıklı, bahse konu protokolde yanlış anlaşılabilecek maddelerin ek protokollerle düzeltilebileceğini vurguladı.

Mülkiyet ve denetim KKTC’de olacak

Arıklı, Fiber Dönüşüm Projesi’nin bir ihtiyaç olduğunun altını çizerek; kurulacak altyapının tüm mülkiyet ve denetiminin KKTC’de olacağını, BTHK ile teknik komitelerin tüm süreçte yer aldığını ve Türk Telekom’un sadece stratejik ortak olduğunu söyledi. Fiyatlardaki alt ve üst limitleri BTHK’nın kontrol edebileceğini ve gerektiğinde piyasaya müdahale edebileceğini kaydeden Arıklı, projenin internet altyapı sağlayıcılarını da etkilemeyeceğini söyledi. Arıklı, internet servis sağlayıcılarının Türk Telekom’dan eşit koşullarda hizmet alacağını, 100 megabit internet için Türk Telekom’a asgari 13 azami 18 dolar ödeyeceğini belirtti. Arıklı, bu rakamın birçok Avrupa ülkesinde 25-30 dolar arasında olduğunu da ekledi.

KKTC’nin geleceğine yapılan bir yatırım

Birçok örgütün bu projeye bilgi sahibi olmadan karşı çıktığını söyleyen Arıklı, Türk Telekom’un Türkiye Cumhuriyeti’nin güzide bir kurumu olduğunu ve bu projeden bir kazancı olmadığını kaydetti.

“Bu proje KKTC’nin geleceğine yapılan bir yatırımdır.” diyen Arıklı, fiber dönüşümün birçok başka alanı dönüştürecek bir altyapı reformu olduğunu vurguladı.

Yapılacak tüm yatırımların 25 yılın sonunda Telekomünikasyon Dairesi’ne devredileceğini aktaran Bakan Erhan Arıklı, bu projenin belli kesimler tarafından değersizleştirilmesinin son derece üzücü olduğunu belirtti.

Yapılacak olanın adanın geneline gideceğini, tüketicilerin daha ucuz, daha hızlı ve daha kaliteli hizmet alacağını belirten Arıklı, “Kazanan şüphesiz ki tüketici olacak.” dedi.

