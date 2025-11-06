Büyük heyecan

Ülkenin en gözde otellerinden Merit Park, bu yıl da dünyanın en büyük modern tavla turnuvasına ev sahipliği yapıyor.

Dünya Tavla Federasyonu (WBF) iş birliğiyle düzenlenen ve 3 Kasım’da başlayan Merit Open Uluslararası Tavla Şampiyonası, Girne’de gerçekleştiriliyor. Bu yıl 12’nci kez düzenlenen ve 9 Kasım’a kadar sürecek olan turnuvada ilk etapta Emil Mortuk Anısına düzenlenen Kıdemliler, Yıldırım ve 1-Puan Mini Jackpot turnuvalarıyla birlikte 10. BMAB Ortadoğu Turnuvası start aldı. Ana kademe karşılaşmaları ve Wetgammon müsabakaları büyük heyecanla devam eden turnuvada

Fransa, Almanya, İngiltere, Türkiye, İran, İtalya, Danimarka, Avustralya, Japonya, Malta, Mısır, Ürdün, İsviçre, Ukrayna, Amerika ve Rusya gibi çok sayıda ülkeden gelen 400’ü aşkın profesyonel ve amatör oyuncu, Merit Park Hotel’de kıyasıya mücadele ediyor.

Büyük ilgi görüyor

WBF Genel Sekreteri Marco Fornasir ve WBF Türkiye Temsilcisi Arda Fındıkoğlu yönetiminde gerçekleşen turnuva, hem spor hem de turizm açısından büyük ilgi görüyor.

Turnuvada her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ödüller, sürpriz karşılaşmalar ve dostane rekabet ön planda. Strateji, şans ve zekânın iç içe geçtiği müsabakalarda oyuncular kadar izleyiciler de unutulmaz anlar yaşıyor.

Merit Open, sadece bir tavla turnuvası değil, aynı zamanda KKTC’nin uluslararası tanıtımına büyük katkı sağlayan bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar, Kuzey Kıbrıs’ın doğal güzellikleriyle birlikte Merit Park Hotel’in misafirperverliğini de deneyimliyor.

Tavla sporunun kalbi olarak anılan Merit Park Hotel, bu yıl da organizasyon kalitesi, konforu ve atmosferiyle oyunculardan tam not alıyor.

Etkinlik boyunca sürecek karşılaşmaların yanı sıra sosyal etkinlikler, ödül törenleri ve özel davetlerle Merit Open, bir kez daha dostluğun, stratejinin ve zarın ritmini buluşturuyor.