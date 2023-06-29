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Avrupa’nın en kötüsü

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Rum Merkezi Cezaevinde 800’den fazla yabancı mahkum ve tutuklu var

Avrupa’nın en kötüsü
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  Rum Merkezi Cezaevinde yabancı mahkum ve tutuklu sayısının 800’ü aştığı ve aşırı yoğunluk bakımından Avrupa’da ikinci sırada yer aldığı belirtildi.

   Politis gazetesi, Avrupa Konseyi’nin 2022’ye ilişkin cezai istatistiklerine ilişkin yıllık verilerine dayandırdığı haberinde, Güney Kıbrıs’taki Merkezi Cezaevi’nin aşırı yoğunluk konusunda Avrupa’da ikinci sırada yer aldığını yazdı.
   Habere göre, 31 Ocak 2022 itibarıyla, kadın mahkum sayısında yüzde 9.5 ile yüksek bir orana sahip olan Güney Kıbrıs, yabancı mahkum sayısında ise yüzde 52 ile üçüncü sırada yer alıyor.
Güney Kıbrıs’taki yabancı tutuklu sayısının 808, bir cezaevi personeline düşen mahkum oranının ise 2.0 olduğu kaydedildi.
   Mahkumların yüzde 20'si uyuşturucu suçlarından, yüzde 11.7'si cinayet girişiminden ve yüzde 5.2'si hırsızlıktan mahkum olduğu belirtildi.
Gazete ayrıca Güney Kıbrıs’ın, 1,3 ay ile en düşük ortalama hapis süresine de sahip olduğunu yazdı.

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