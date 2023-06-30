Eğence zirve yaptı

Merit Royal Diamond Otel’in birbirinden ünlü isimleri ağırlayacağı bayram özel konserleri, Arap dünyasının Süper Starı Ragheb Alama ile başladı. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ragheb Alama, Kurban Bayramı’nın birinci gününde, Karpaz Balo Salonu’nun göz kamaştırıcı sahnesinde sevenleriyle buluştu. Bayram tatillerini Merit Royal Otellerinin büyülü dünyasında geçirmek için Kuzey Kıbrıs’ı tercih eden Orta Doğulu konuklar, unutulmaz bir konser ile bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Merit Royal Diamond Otel’de ilk kez konser veren ve bayramı sevenleriyle birlikte sahnede kutlayan Lübnanlı şarkıcı Ragheb Alama, “Herkese mutlu ve sağlıklı bir bayram diliyorum, burada sizlerle olmak çok güzel” dedi. Geceye katılanlar, ünlü sanatçının hareketli şarkılarıyla bol bol dans ederken romantik şarkılarıyla da duygulu anlar yaşadı. Ürdün Kralı’nın oğlu için yazdığı şarkıyı salonu dolduranlarla hep bir ağızdan seslendiren Alama, etkileyici sesi ve güçlü performansı ile büyük beğeni topladı. Kendisiyle fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarışan hayranlarını da kırmayıp bu özel geceyi ölümsüzleştiren Süper Star, yoğun alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.



