Üretmek isteyenlerin adresi

Hüseyin ÇİÇEK

KKTC Sıradışı Sanatçılar Derneği tarafından oluşturulan ve Gazimağusa’da faaliyet gösteren Sanatçılar Çarşısı’nda kadınların el emeği, göz nuru ürünleri stantlardaki yerini alıyor. Kadınlar, evlerinde emek vererek ürettiği ürünleri satarak, hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de sanatlarını sergileme imkanı buluyor. Diyalog muhabirine çarşı hakkında bilgi veren Müjde Şener, KKTC Sıradışı Sanatçılar Derneği olarak Sanatçılar Çarşısını kurduklarını söyledi. Şener, amaçlarının, üretebilen herkese imkan sağlamak olduğunu aktardı. Şener, Sanatçılar Çarşısının, üretebilen herkesin çarşısı olduğunu ve kapılarının herkese açık olduğunu ifade etti. El emeği olması nedeniyle fiyatların uygun olduğunu belirten Şener, 50 TL’ye kadar ucuz ürünler olduğunu, fiyatların genelde 100 ile 300 TL arasında değiştiğini ifade etti.