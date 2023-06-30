İlişkiler gelişmeli

Rum Komünist AKEL Partisi Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, daha fazla sınır kapısının açılmasından yana olduğunu belirtti.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre; partisi AKEL’in daha fazla sınır kapısının açılmasından yana olduğunu ifade eden Stefanu, sınır kapılarını kapalı tutanın Kıbrıs Rum kesimi değil, Türk Ordusu olduğunu söyledi.

Stefanu, sınır kapılarının açılmasının iki toplum arasındaki iletişimi kolaylaştırdığını ve bu olayın iki toplum arasında güvenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için kullanılması gerektiğini de ifade etti.

Stefanu, bir soruya yanıtında ise, zaman zaman sınır kapılarının kapanmasına dair sesler de duyulduğunu ve böyle bir politika ile yaklaşımın, tamamen bölünmeyi ileriye götürmek isteyenlere hizmet edeceğini de savundu.

Sınır kapılarının açılmasının mütekabiliyet esasına göre gerçekleştirilmesi gerektiğini de ifade eden Stefanu, şu an Kıbrıs Türk tarafının “Mia Milia’daki” (Haspolat) sınır kapısının açılmasını istediğini, Rum tarafının ise bunun mütekabiliyet esasına göre yapılmasını istediğini belirtti.

İki tarafın da belirli sınır kapılarının açılmasına dair talepleri olduğunu dile getiren Stefanu, daha fazla sınır kapısı açılmasına dair çabayı sürdürmeleri gerektiğini, ancak karşılıklı kararlara ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Bayram mesajı

Bu arada AKEL tarafından Kıbrıslı Türklere yönelik bayram mesajı yayınandı.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, AKEL açıklamasında “gelecek bayramları yeniden birleşmiş bir vatanda birlikte kutlama umudunu” dile getirdi.