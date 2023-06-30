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Yeni zam kapıda

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Güney Kıbrıs’ta akaryakıt için uygulanan vergi affı sonlandırılıyor

Yeni zam kapıda
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  Rum Bakanlar Kurulu’nun son toplantısında, akaryakıt vergisi sübvansiyonunun sonlandırılması kararının alındığı ve 1 Temmuz itibarıyla akaryakıt fiyatlarına 8 sentlik zam yapılacağı bildirildi.

    Alithia gazetesi “Şaka Gibiler… Akaryakıt Sübvansiyonuna Son-Elektrik Sübvansiyonundan Yalnızca Hassas Kategorideki Kişiler Faydalanabilecek” başlıklı haberinde, Maliye Bakanı Makis Keravnos’un, sübvansiyonun ay sonu itibarıyla sonlandırılması kararının alındığına ilişkin açıklamasına yer verildi. Gazete; bunun da, 1 Temmuz itibarıyla akaryakıt fiyatlarına 8 sentlik artış olarak yansıyacağını yazdı.
  Keravnos, petrol fiyatlarındaki büyük düşüş göz önünde bulundurularak bu kararın alındığını ve elektrik sübvansiyonundan da sadece hassas kategoride yer alan kişilerin (sosyal yardım maaşı alanlar, engelliler, çok çocuklu kişiler, işsizler vb) yararlanabileceğini söyledi.
   Haberde, DİSİ’nin bu karara tepki gösterdiği ve pahalılığın hakim olduğu bu dönemde, böyle bir karar alınmasının yanlış olduğunu ve sübvansiyonun en azından 3 ay daha devam etmesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi. 

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