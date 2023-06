‘Eski yapımızı kaybettik’

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıslıların ilişkilerinde bozulmalar olduğunu söyleyen vatandaşlar eskiden daha samimi, daha yardımsever ve daha anlayışlı olunduğunu ancak şimdilerde Kıbrıslıların bu sevilen yapısının bozulduğunu ifade ediyor. Bayramların çok farklı, aile bağlarının çok güçlü, yardımlaşmanın, hoşgörünün, sevgi, saygı ve komşuluğun çok daha güzel olduğunu belirten vatandaşlar, zamanla Kıbrıs insanının bu güzel yapıdan çıkarak muhabbeti, selam vermeyi, yardımlaşmayı, komşu ilişkilerini kaybettiğini söyledi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar şunları anlattı:

Ne dediler…?

Ersel Nor

“Kıbrıs insanlarında ilişkiler eskisi gibi değildir. Kıbrıslılar eskiden çok iyi ilişkiler içindeydi. İnsanlar para için yine mücadele ederdi ancak eskiden insanlık, komşuluk, sohbet, muhabbet ve yardımlaşma vardı ancak şimdi bunlar çok değişti. Eskiden bayramlarda aile büyükleri ziyaret edilir eller öpülür gün boyu ailelerimizi ziyaret ederdik ancak şimdi Facebook üzerinden mesajlarla veya telefonlarla bu özel günler geçiliyor ve insanların tek derdi para oldu. Bu değişimin nedeni yaşam şartlarıdır diye düşünüyorum. Selamı ve muhabbeti kaybettik, insanlığımızı yavaş yavaş kaybediyoruz. Topraktan geldik toprağa gideceğiz ancak bu insanlardaki hırsı gerçekten anlamış değilim.”

Halil Avukat

“Kıbrıs insanlarında ilişkiler kesinlikle eskiden olduğu gibi değildir. Zaman geçtikçe Kıbrıs insanı çok değişti. Kıbrıslılar eskiden çok çalışkandı ancak şimdilerde çok çalışmak istemiyorlar. İnsanlardaki bu değişimin bence tek nedeni değişen çağ ve teknolojidir.”

Erdem Musaoğluları

“Kıbrıs insanlarında ilişkiler kesinlikle eskisi gibi değildir. Eskiden kahvehane önünden geçerken çağırırlar, zorla oturtup kahve içirirlerdi ancak şimdilerde selam bile vermez oldular. Kıbrıslılar çok değişti. Bu değişimin nedeninin günün getirdiklerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Eskiden 5-6 aile bir evde toplanır ve kebaplar yapılır, yemekler yenirdi. Eskiden yaşanan ilişkilerin çok daha iyi olduğunu hatırlıyor ve o günleri özlüyorum. Bir de doğup büyüdüğüm güneyde kalan köyüm Mennoya’yı özlüyorum.”

Hüseyin Sezer

“Kıbrıs insanlarında ilişkiler kesinlikle eskisi gibi değildir. Küçüğün büyüğe saygısı, büyüğün küçüğe sevgisi kalmadı. Birisiyle konuşmak için teşebbüs ettiğimizde bize kötü davranır mı? diye endişe yaşıyoruz. Eskiden bir akşamüzeri bütün komşular toplanır güncel konulardan sohbet eder bir birimizin sıkıntılarını dinlerdik herkesin de bir birine güveni vardı. Şimdilerde hiç de böyle bir durum yoktur.”

Osman Hacıoğluları

“Kıbrıs insanlarında ilişkiler eskisi gibi değildir. Eskiden muhabbet, yardımlaşma, birlik ve beraberlik vardı ancak şimdilerde her şey çıkar üzerine dayalı gidiyor. Maalesef eskiden sahip olduğumuz güzel davranışlarımızı kaybettik hatta aile içerisindeki bağlar bile koptu. Bunun böyle olmasının nedeni baskı altında kötü bir şekilde yönetiliyor olmaktan kaynaklandığını düşünüyorum. Eskiden var olan mahalle kültürü, komşuluk, hal hatır sorma ve yardımlaşma durumlarını şimdilerde çok özlüyorum.”

Muhammet Halabi

“Kıbrıslılarda ilişkiler eskisi gibi iyi değil. Eski usuller, eski adetler ve eski insanlar kalmadı. Eskiden komşuluk, sevgi saygı, hatır sorma ve yardımlaşma vardı ancak bugün birine selam veriyorsun kafasını başka tarafa çeviriyor. Eskilerde yaşanan ancak şimdilerde yaşanmayan her şeyi çok özlüyorum.”