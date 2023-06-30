Halkın öfkesi sokaklara taştı

Fransa'da Salı günü 17 yaşındaki bir gencin, kontrol sırasında polis tarafından vurularak öldürülmesi sonrası sular durulmuyor.

Başta başkent Paris olmak üzere pek çok kente sıçrayan olaylar 2. günde de devam ederken Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Fransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün anısına düzenlenen gösterilerde araçlar ateşe verildi, polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Polisin açtığı ateş sonucu ölen genç sürücünün anısına Nanterre kentinde düzenlenen gösterilere katılan binlerce protestocu polis karşıtı sloganlar attı, gösterinin güzergahı üzerindeki araçları ateşe verdi.

Fransız basınındaki haberlere göre, bazı göstericiler Fransa bayrağını ateşe vermeye çalıştı ancak bayrak tutuşmadı.

Protestocular, Valilik binası yakınlarında polise yabancı cisimler attı, polis ve güvenlik görevlileri göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inmişti. Araç, çöp bidonları ve farklı binaları ateşe veren eylemciler ile polis arasında arbede yaşanmıştı.



Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2023, 01:06