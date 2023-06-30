14 milyon Euro’yu aştı

Avrupa Komisyonu, 2022 yılında Yeşil Hat üzerinden yapılan ticaretin yüzde 138 artarak, 14,6 milyon euro'yu aşan bir "rekor" değere ulaştığını bildirdi.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliğinden rapora ilişkin yapılan açıklamada, bu değerin 2021 yılında 6,2 milyon euro’ya yakın olduğu anımsatılarak, Yeşil Hat üzerinden ticaret ve geçişlerde "önemli bir artış" yaşandığı belirtti.

Açıklamada, Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, diğer AB vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşlarının Yeşil Hat geçişlerinin yaklaşık 6 milyona ulaştığı ifade edilerek, 2021’de bu rakamın 2,3 milyon olarak kaydedildiği belirtildi. Bu artışın Covid-19 pandemisi ardından hayatın normale dönmüş olduğuna işaret ettiği de belirtildi.

Mali detaylar açıklandı

Açıklamada, 2022 yılında Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı’nın uygulanmasına ilişkin yıllık rapora da yer verilerek, AB’nin 2022 yılı için 33,4 milyon finansman ayırdığı kaydedildi.

Yıl içerisinde birçok çalışmanın yanında, 2007’den beri devam eden ve 2 binden fazla öğrencinin faydalandığı burs programının da finanse edildiği belirtilen açıklamada, 5 milyon euro’luk 2022 katkısıyla bu yıl yaklaşık 300 öğrencinin daha AB’de eğitim görmesinin sağlanacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, 120'den fazla kültürel eseri restore eden veya koruma altına alan İki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin çalışmalarını sürdürebilmesi için de 2,6 milyon euro verildiği hatırlatıldı.

Kıbrıs Türk toplumunun gıda güvenliği ve hayvan sağlığına ilişkin AB standartlarına uyum sağlamasına yardımcı olmak için Komisyon’un çalışmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, çalışmaların sonucunda Kıbrıslı Türk peynir üreticilerinin şartları karşıladıkları takdirde 'Χαλλούμι' (Halloumi)/'Hellim'in AB’de Korumalı Menşe Adı olarak tescil edilmesinden faydalanıp, Yeşil Hat üzerinden AB pazarına satış yapabilecekleri vurgulandı.