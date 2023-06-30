Çocuklar hem öğrendi hem eğlendi

Abdullah SUİÇMEZ

Merit Park Hotel bünyesinde yer alan Çocuk kulübü Meritta, Kurban Bayramı döneminde birbirinden özel etkinlikler gerçekleştirdi.

Ayrıcalıklı çocuklar, mutlu aileler mottosuyla yoluna devam eden Meritta Club, çocuklarınızı ciddiye alıyor. İlklerin öncüsü olan Meritta Club 28-29 Haziran’da gerçekleştirdiği “Doğada Çömlek” ve “Doğada Tuval” etkinlikleriyle, bir kez daha minik misafirlerin gönlünde yer etti. Kurban Bayramı sebebiyle ücretsiz olarak yapılan bu etkinlikler, çocukların motor gelişimleri, el ve göz koordinasyon uyumları ve sanatsal becerilerini geliştirme anlamında önemli bir yer tutuyor.

Yoğun katılımın gözlendiği doğada çömlek etkinliğinde yapılan çömlekler, kurumaya bırakıldıktan sonra, yüksek dereceli fırınlarda pişirilerek, minik misafirlerimize hediye edildi. Ailelerin de büyük keyif alarak izledikleri doğada tuval çalışmaları sırasında ortaya çıkan birbirinden güzel resimler, yine miniklerimizin kendilerine ve ailelerine hediye edildi. Bol bol fotoğraf çekilen etkinlikte miniklerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.



