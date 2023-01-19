Mendres’in zaferini örnek gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de seçimden zaferle çıktığını hatırlatarak ''Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, 6'lı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına 'Yeter' diyecektir.'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

"Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir.' diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı.'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Aynı şekilde rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde 'Türkiye'ye çağ atlatma' vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, 6'lı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'Yeter.' diyecektir.”

6'lı masa eleştirisi

6'lı masanın, seçmenlerden vizyonu, programı, projesi, çapı belli olmayan bir meçhul adaya kim olduğuna bakmadan "tıpış tıpış sandığa gidip oy vermelerini" istediğini belirten Erdoğan, "Hadi CHP'nin kodlarında bu faşizm, bu kibir, bu oynaklık var, ötekilere ne oluyor?" diye sordu.

6'lı masayı eleştiren Erdoğan, "Üstelik 6'lı masa işi çıktığından beri adeta kanserli hücrenin tüm bünyeyi sarması misali oraya bulaşan herkesin de çamur siyaseti yarışına girişmelerini esefle takip ediyoruz. Karşımızdaki tabloya bakarak gülsek mi ağlasak mı bilmiyoruz." diye konuştu.

Dünya küresel krizi konuşurken 6'lı masanın "masa krizi" ile meşgul olduğunu söyleyen Erdoğan, "Dünya küresel kaosu tartışıyor, bunlar masa kaosunun ötesine geçemiyor. Bu altı başlı hilkat garibesinin ise bir karabasan gibi milletin tepesine çökmenin dışında hiçbir projesi yok." değerlendirmesinde bulundu.

14 Mayıs 1950’de ne oldu?

14 Mayıs 1950 yılında “Gizli oy, açık sayım” yönteminin ilk kez uygulandığı seçim gerçekleştirildi.

Türkiye tarihinin ilk demokratik seçimi olarak kabul edilen 1950 seçimi Cumhuriyet tarihinde tek dereceli olarak düzenlenen ve birden fazla partinin katıldığı ikinci milletvekilliği genel seçimidir.

Liste usulü çoğunluk sisteminin uygulandığı seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 55’ini alan Demokrat Parti kazandığı 416 milletvekilliğiyle TBMM’deki sandalye sayısının yaklaşık yüzde 85’ini elde etti. Bu seçimlerle Cumhuriyet Halk Partisi’nin 27 yıllık iktidarı da sona erdi.

Bir hafta sonra açılan TBMM'de yapılan cumhurbaşkanlığı oylaması sonrası Celal Bayar, Çankaya Köşkü'ne çıktı, hükümeti kurma görevi de eski bir CHP'li olan Demokrat Parti Aydın Milletvekili Adnan Menderes'e verildi. Menderes, 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar başbakanlık yaptı.



Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023, 10:15