Önemli adım

Milli Eğitim Bakanlığı, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okulların akademik yönden desteklenmesi amacıyla 6 üniversite ile “Eğitime Destek Protokolü” imzaladı.

Verilen bilgiye göre, protokol kapsamında Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi ve Uluslararası Final Üniversitesi ilgili dairelere bağlı okullarda, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine, eğitim hizmetlerinin niteliğinin arttırılmasına ve eğitim paydaşlarının sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine destek olacak.

Bu çerçevede, Bakanlıkta gerçekleştirilen törenlerde protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, UFÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan ile Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın imza koydu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, üniversitelerin toplumsal sorumluluklarının bilinciyle hareket ettiğini ve her alanda gelişimin sağlanmasında daha aktif roller üstlendiğini belirterek, Eğitime Destek Protokolü’ne imza koyan tüm üniversitelere teşekkür etti.

