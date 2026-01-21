Lefkoşa’da bulunan Lokmacı Sınır Kapısı’nda muhaceret işlemi yaptırmadan koşarak KKTC’ye geçtiği sırada görevli polisler tarafından yakalanan zanlı A.İ.M. dün sabah Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Güneyden kuzeye koşarak geçen zanlının ifadesinde “Beni orada çok üzdüler, çok yıprattılar” dediği açıklandı. Zanlı mahkemede ise “ülkeme gitmek istiyorum, bir daha buralara gelmem” dedi.

Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, güneye 2025 yılında kaçak gittiği açıklandı. Ayrıca zanlının geçmiş yıllarda ise KKTC’ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirtildi.

Olguları aktaran polis memuru; zanlının 16 Ocak 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında Lokmacı Kara Giriş Kapısı’nda muhaceret işlemi yaptırmadan koşarak KKTC’ye geçtiği esnada görevli memurlar tara-fından suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Zanlının tutuklanmasının ardından askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan soruşturma başlatıldığını kay-deden polis, ifadesinde, “Beni güneyde çok üzdüler, çok yıprattılar” şeklinde beyanda bulunduğunu söyledi.

Polis memuru; zanlının gönüllü ifadesinde 2025 yılı Nisan ayında tekne ile Mersin’den gelerek kaçak şekilde Güney Kıbrıs’a gittiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının 2016 yı-lında işlediği bir trafik suçu nedeniyle yargılanarak hüküm giydiğini, cezasını tamamlamasının ardından sınır dışı edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının 2023 yılında KKTC’ye kanunsuz giriş yaptığının tespit edildiğini, bu nedenle yeniden yargılandığını ve akabinde tekrar sınır dışı edildiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal statüsünün bulunmadığını ve kaçak du-rumda olduğunu ifade ederek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 23 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.