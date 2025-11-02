Denetimsizlik ve kontrolsüz nüfus

Ömer KADİROĞLU

Vatandaşlar, ülkede hem adli suçlarda hem trafik kazalarında ciddi artış yaşandığını düşünüyor. Vatandaşlar, kazaların artmasında yolların kötü durumu, dikkatsizlik, aşırı sürat, cep telefonu kullanımı, eğitimsizlik ve sosyal medya ile ilgilenmenin etkili olduğunu belirtiyor. Vatandaşların görüşlerine göre; adli suçlardaki artışın nedeni olarak ise denetimsizlik ve ülkeye kontrolsüz girişler öne çıkıyor. Bazı görüşlerde, yabancı nüfusun artmasının ve yaşam koşullarının kötü olmasının da suç oranlarını yükselttiği ifade ediliyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşların görüşleri şöyle;

Ne dediler…?

Turgay Gezen

“Trafik kazaları ve suçlar artarak devam ediyor. Evet, yollarımız iyi değil ancak dikkatsizlik, cep telefonu kullanımı ve aşırı sürat de kazalara neden oluyor. Trafik kurallarına veya işaretlerine uyulsa kazaları sıfırlamaz ancak azaltacaktır. Adli olayların artmasının nedeni ise ülkeye kontrolsüz giriş yapılmasıdır. Bu ülke sorma gir hanına döndü, haliyle ülkede suçlar artıyor.”

Kadir Abdi

“Ülkede trafik kazaları ve adli suçlar artarak devam ediyor. Kazaların nedeni yolların içler acısı durumu, aydınlatmanın olmaması ve dikkatsiz sürüşlerdir. Adli suçlardaki artışın nedeni ise denetimsizliktir. Ülkeye giriş çıkışların denetlenmesi daha iyi olacaktır.”

Fahri Onbaşılar

“Trafik kazalarının artmasının sorumluları yöneticilerdir çünkü doğru düzgün yollarımız ve yol güvenliğimiz yoktur. Diğer suçlardaki artışların da sorumlusu yine devleti yönetenlerdir çünkü elini sallayan bu ülkeye girebiliyor. Ülkeye giriş çıkışlar sıkı denetlenmelidir. Denetimler sıklaştırılırsa suçların azalacağını düşünüyorum.”

Ercan Kaya

“Trafikteki suçların artması dikkatsizlik, sosyal medya ile ilgilenme ve ülkeye gelenlerin trafik kurallarını bilmeden trafiğe çıkmasıdır. Diğer suçlar da artıyor. Benim önceki gece arabamı çaldılar, içerisindeki malları aldılar ve motoru yanık bir şekilde yol kenarına bıraktılar.”

Kerim Kurukafa

“Trafik kazalarının ve suçların artarak devam etmesi dikkatsizlik ve eğitimsizlikle alakalıdır. Yollar kötü, bir de dikkatsiz sürücüler trafikte olunca kazalar kaçınılmaz oluyor.”

Zehra Arıkan

“Trafik kazalarının ve suçların artmasının nedeni ve en önemlisi yabancı nüfusun burada çok fazla artmasıdır. Yabancı nüfus arttıkça suçlar da, trafik kazaları da artmaya devam ediyor.”

Şaban Gürler

“Trafik kazalarının artmasının nedeni dikkatsizlik ve yolların iyi durumda olmamasıdır. Adli suçların artmasının nedeni ise psikolojik bozukluklar nedeniyle artıyor diye düşünüyorum.”

Gülsün Yusuf

“Trafik kazaları ve diğer suçlar artarak devam ediyor. Bunun nedeni bilgisizliktir. Trafik kazalarının artmasının nedeni alkol ve ehliyetlerin çok kolay veriliyor olmasıdır. Yabancılar bu ülkede çok arttı ve kendi yaşam koşullarını burada uygulamaya çalışıyorlar, o nedenle suçlar artıyor. Bir diğeri de yaşam koşullarının kötü olması nedeniyle insanlar geçinebilmek ve çocuklarını yedirebilmek adına suça başvuruyor.”