Kokain ve kenevir

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında kokain ve hintkeneviri ele geçirildi, 35 yaşındaki C.T. (E) tutuklandı.

Hakkında “kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “tasarruf” suçlamalarıyla soruşturma başlatılan zanlı dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 31 Ekim 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında zanlı C.T.’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 13 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ile yaklaşık 500 miligram ağırlı-ğında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlının olayın ardından tutuklandığını ve meseleyle ilgili soruşturmanın yeni başladığı-nı ifade etti.

Ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na analize gönderileceğini belirten polis, ayrıca alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu mahkemeye ak-tardı.

Polis, zanlının cep telefonunun da inceleneceğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.