Halası da tutuklandı

Lefkoşa’da, oturma izni başvurusu için Türkmenistanlı M.Z.(E-23) tarafından polise ibraz edi-len 2025 yılına ait bekarlık belgesinin sahte olduğu anlaşıldı. Yapılan tespit üzerine M.Z. ve me-sele ile bağlantısı olan halası D.J.(K-48) tutuklandı.

Zanlılar “sahte evrak düzenleme” ve “tedavüle sürme” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıka-rıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 31 Ekim 2025 tarihinde saat 10.30 sıralarında Lefko-şa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’nde meydana geldiğini belirtti.

Polis memuru, zanlı M.Z.’nin oturma iznine başvurmak için ibraz ettiği 2025 tarihli bekarlık belgesinin, 2024 yılında Türkmenistan Devleti tarafından düzenlenmiş aynı içerikli belgeyle karşılaştırıldığını aktardı.

Polis, yapılan incelemede, 2025 yılında sunulan belgedeki yazıların ve mühürlerin renkli foto-kopi olduğunun, ayrıca formun mavi tükenmez kalemle Türkmen lisanında el yazısıyla doldu-rulduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlı M.Z.’den söz konusu belgeyi nereden temin ettiğine dair izahat istendiğinde, halası D.J. tarafından Türkmenistan’dan temin edildiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenecek evraklar bulunduğunu ifade ederek, zanlıların üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.