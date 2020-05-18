Mangal yakacak diye yangın çıkardı

İncirli’de dün İ.Z.Z.(E-86), ikametgahının ön kısmında, gerekli emniyet tedbirlerini almadan mangal yaktığı sırada, mangaldan sıçrayan kıvılcımların etraftaki kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu 3 dönüm kıraç arazi, adı edilene ait 30 adet rulo buğday sanyo balya, 20 adet küçük kare saman balyası, sulama hortumları, 17 adet nar ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ediyor.