Rubio devrede

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz altından elektrik kablosu döşenmesi projesi kapsamında çıkabilecek muhtemel anlaşmazlıkların önlenmesi adına ABD’nin devreye girdiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs ile Girit adası arasında denizden elektrik kablosu döşenmesine Türkiye’nin gösterdiği tepkileri hatırlatarak, ABD’nin bölgedeki sorunların çözülmesi ve olası anlaşmazlıkların engellenmesi adına devreye girdiğini iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun geçen hafta Yunanistan’a gerçekleştirdiği ziyaret ve yaptığı açıklamalara atıfta bulunan gazete, bu açıklamaların, ABD’nin iki ortağı Yunanistan ve Türkiye arasında herhangi bir çatışma yaşanmasını istemediğini ortaya koyduğunu yazdı.

ABD’nin GSI projesinin ilerlemesini istediğini, Rubio’nun da bu yüzden Yunanistan’a ziyaret gerçekleştirdiğini savunan gazete, söz konusu proje sebebiyle iki ülkenin çatışmaya girmesinin ise, projeyi üstlenen “Meridiam” şirketinin Fransızlara ait olmasından ötürü, Fransa’yı da içine çekebileceği iddiasında bulundu.

Gazete ayrıca, ABD’nin bölgedeki tüm sorunları "Enerji, Kıbrıs ve Türk-Yunan sorunu" olarak, bir paket halinde ele almayı öngördüğünü, bu bakış açısının Türkiye tarafından desteklenmesine karşın Yunanistan ve Güney Kıbrıs tarafından kabul görmediğini de iddia etti.

