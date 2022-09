BM’nin de umudu yok

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, başkan sıfatı ile son kez katılacağı 77’nci BM Genel Kurulu için 26 Eylül’e kadar kalacağı New York’taki temas programının zayıf olduğunu, ağırlığını daha çok 23 Eylül sabahı yapacağı konuşmaya vereceği bildirildi.

Fileleftheros 2023’ün Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye’de seçim yılı olması nedeniyle Kıbrıs sorununda bu aşamada herhangi yeni bir hareket beklenmediğini, 77 Genel Kurul çerçevesinde New York’a taşınmakta olan Kıbrıs sorunu sahnesinde sürpriz beklenmediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis New York’ta çok temas planlamadı, ağırlığını daha çok Genel Kurul kürsüsünde yapacağı konuşmaya verecek. 23 Eylül Perşembe gününün ilk konuşmacısı olacak kürsüye çıkacak ve Genel Kurul’da yapacağı bu son konuşmada, “9 yıllık iktidarı süresince aldığı inisiyatifleri sıralayarak Kıbrıs sorununa kendi damgasını vurmak” isteyecek.

Aynı gün öğleden sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile kısa bir görüşme yapacak ve Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri onuruna geleneksel akşam yemeği verecek.

Gazete Anastasiadis’in aksine, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in 20 civarında görüşme planladığını, bunlar arasında en dikkat çekici olanının, enerji ve bölge konularıyla ilgilenmekte olan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland’la yapacağı görüşme olduğunu yazdı. Gazete, Rum Müzakereci Menelaos Menelau’nun da temaslarda bulunacağını ekledi, detay vermedi.