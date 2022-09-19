Şok ifşaat

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) özellikle ihaleler konusunda mafyalaşma olduğu belirtilirken, Başbakan Ünal Üstel’in ardından Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da aynı noktaya dikkat çekti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından Kıb-Tek ile ilgili açıklamalarda bulundu. Arıklı, Kıb-Tek mafyasının siyasetten daha güçlü olduğunu belirtti.

Arıklı yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Son zamanlarda Kıb-Tek ile yatıp kalkar olduk. Kıb-Tek basit bir Kurum değil. En son Bakanlar Kurulundan geçen bütçesi 8 milyarın üzerinde. Önceki gün Kıb-Tek yakıt ihalesi yapıldı. Sonuçta MİK, ikinci en yüksek teklifi veren İçkale isimli firmanın kazandığını ilan etti.

Tartışmalar da ondan sonra başladı. Çünkü İçkaleden daha düşük teklif veren 2 firma vardı.

İhalenin açıklandığı gün, Başbakanın da olduğu bir toplantıda MİK Başkanına en düşük teklif veren firmalara ihalenin niçin verilmediğini sorduk. MİK Başkanı bir firmanın evraklarının eksik, diğer firmanın ise bu fiyata bu yakıtı getiremeyeceğin kani oldukları için ittifakla o firmaya ihaleyi vermediklerini söyledi. Ayrıca yasa, kendilerine keşif bedelinin %25 altına fiyat vereni eleme hakkı veriyormuş.

MİK Başkanı gerekçeli kararı pazartesi açıklayacaklarını, bu karardan sonra kaybeden firmaların Rekabet Kuruluna veya Mahkemeye gitme haklarının olduğunu da ifade etti.

“Meseleye iki açıdan bakmak mümkündür” diyen Arıklı şöyle devam etti:

Birincisi, yakıtı 75 dolara getiren firma şimdi “45 dolara getireceğim” diyor. İhale kesinleşir ise taşımaya 30 dolara daha az para ödemiş olacağız. İyi de aynı firmaya yaptığımız yüksek ödemeleri nasıl izah edeceğiz?

İkincisi ki bana göre çok daha önemli; MİK kendine göre haklı ve yasalara uygun bir karar vermiş olabilir.. Ama bana göre Komisyondaki arkadaşlar dünyayı iyi okuyamadıkları için yanlış bilgi ile bu kararı verdiler.”

Adrese teslim ihaleler…

Gelelim asıl meseleye; ihaleye çıkılacağı zaman, Bakanlar Kurulunda şartnameyi hazırlayan Kıb-Tek yetkililerine adrese teslim anlamına gelen bazı şartların, şartnameden çıkarılmasını ve ihalenin CİF Teknecik olarak hazırlanması yönünde talepte bulunmuştuk.

Sayın Başbakan ve bizler bu talebi üzerine basa basa söylediğimiz halde, Kıb-Tek’teki yetkililer, birilerinin baskısı ile şartnameyi yine eskisi gibi adrese teslim hazırladılar.

Adrese teslim şartlar içeren bu şartnameye göre de MİK bu ihaleyi böyle sonuçlandırmak zorunda kaldı.

Soru şu; Bakanlar Kurulunda ihale şartnamesine şu maddeleri koymayın dediğimiz halde, şartnameyi yine adrese teslim hazırlayanlar kim?

Bunlar bu cesareti kimden aldılar da Bakanlar Kurulunu Bakanı ve Başbakanı bile dinlemeden bu şartnameyi hazırladılar?

Sevgili Başbakanım eski Bakanım. Boşuna birbirinize mesaj göndermeyin. Kabul edelim ki bu oyunu hazırlayan Kıb-Tek mafyası, bizden çok daha güçlü. Siyasiler kavga ediyor, onlar gülüyor.”

Üstel ne demişti

Başbakan Ünal Üstel, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Kıb-Tek’e pahalı yakıt satılmasına yönelik “Çete var”, “İhale mafyası var” yorumlarını onayladı ve “Ben bu düzene çomak soktum. Yüreğim bugüne kadar yapılanları kaldırmadı” diye konuşmuştu.