‘Süslü Kadınlar’  bisikletle turladı

Kuzey Kıbrıs, Türkiye ve 32 ülkede eş zamanlı düzenlenen ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ etkinliğinde kadınlar Girne’de buluştu.

Rengarenk kıyafetler ve süslenen bisikletlerle onlarca kadın aynı anda pedal çevirdi. ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ etkinliğine Girne Belediye Başkan adayı eski milletvekili Zeki Çeler de katıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çeler, “Bisiklet kullanımının artması ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi için yapılan bu renkli ve anlamlı farkındalık etkinliğinde çılgın bir ekiple bizde yollardayız” ifadelerini kullandı.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet altyapısı talebini pekiştirmek için düzenleniyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, 09:34