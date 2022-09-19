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Cadde ve sokaklar renklendi

Türkiye’nin birçok ilinde bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyen kadınlar birlikte pedal çevirdi

Cadde ve sokaklar renklendi

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinliği kapsamında, Türkiye’nin birçok ilinde "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.  Etkinliğe çocuklar ve erkekler de katılırken, süslü bisikletler ve renkli kıyafetlerle yola çıkan yüzlerce kadın birlikte pedal çevirdi. Bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyen kadınlar cadde ve sokakları renklendirdi. 

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, 09:33
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Ck - 8 dakika Önce

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