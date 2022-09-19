Büyük farkla kazandı

Demokrat Parti 12. Olağan Kurultayı dün gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da bulunan Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda oy verme işlemi

saat 10.00'da başladı, 21.00'de tamamlandı.

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Ali Tunçtaşlı’nın yarıştığı kurultayda 7 bin 470 üyeden 2 bin 135’i oy kullandı. Kurultayın açılışına davetli olarak, Başbakan Ünal Üstel, YDP Genel Başkanı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da katıldı. DP eski Genel Başkanı Serdar Denktaş da kurultaydaki yerini aldı.

Hem Ataoğlu hem de Tunçtaşlı kurultay salonuna girerken partililer tarafından çiçeklerle karşılandı. Ataoğlu ile Tunçtaşlı, oy sayımına geçilmeden önce birlikte boz verdi.

Bir anlık gerginlik yaşandı

Üyeler salonun içerisinde oylarını kullanırken, salonun önünde vatandaşlar arasında kavga çıktı.

Bir anda tansiyonun yükseldiği olayda, kavga sırasında arada kalarak fenalaşanlar oldu.

DP Genel Başkan adaylarının ve milletvekillerinin araya girmesiyle gerginlik yatıştırıldı.

Oyların çoğunu Ataoğlu aldı

Oy verme işleminin saat 21.00’de tamamlanmasıyla sayıma geçildi. Yapılan sayım sonucu 2 bin 135 üyeden bin 586’nın oyunu alan Ataoğlu yeniden genel başkan seçildi.

Ali Tunçtaşlı 522 oy alırken, 27 oy ise geçersiz sayıldı. Kurultayda Genel Başkanın yanı sıra, PM üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de seçildi.

Hedefe yürüyoruz

DP'nin bütün olumsuz düşüncelere rağmen hedefe yürüdüğünü dile getiren Ataoğlu, DP'nin her zaman ülke menfaatlerinin toplumsal çıkara dönüşmesi için çalıştığını vurguladı.

Halktan aldıkları güçle mücadele ettiklerini anlatan Ataoğlu ülkenin geleceği için mücadele ettiklerini kaydetti.

Her zaman dürüst ve samimi olduğunu ifade eden Ataoğlu, samimi olması nedeniyle zaman zaman eleştirildiğini söyledi. Ataoğlu, kişisel çıkarlarını toplumsal menfaatlerin önünde tutmadığını buna da asla müsaade etmediğini söyledi.

Yaklaşık 3 yıldan beri genel başkanlık görevini gururla ve büyük sorumlulukla taşıdığını dile getiren Ataoğlu, pandemi sürecinde insan sağlığını önemseyerek ülke ekonomisini ayakta tutmak için mücadele ettiklerini ifade etti. Gençler ve kadınlara da seslenen Ataoğlu, gençlere ve kadınlara güvenliklerini, gençlerin siyasette aktif olmasında rahatsızlık duymadıklarını belirtti.

Sonuçların açıklanmasının ardından tebrikleri kabul eden Fikri Ataoğlu, teşekkür konuşması için yeniden kürsüye çıktı. Demokrat Parti kurultayında demokrasi şöleni yaşandığını söyleyen Ataoğlu, uzun aradan sonra ilk kez böyle geniş katılımlı bir kurultay yaşadıklarını belirterek yerel seçimlere güçlü bir şekilde gireceklerini belirtti.

Kurultayda yaşanan tartışmalara rağmen Demokrat Partililerin yine kendi içlerinde kucaklaşacaklarını kaydeden Ataoğlu, hükümette de bundan sonraki süreçte de ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ataoğlu'nun daveti üzerine kürsüye çıkan Ali Tunçtaşlı da, Ataoğlu'nun tebrik etti. Yarışı Ataoğlu'nun kazandığını kaydeden Tunçtaşlı, Demokrat Parti için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.