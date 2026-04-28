Bayram coşkusu yaşandı

Güzelyurt’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen çocuk şenliği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Güzelyurt Belediyesi tarafından ilköğretim kurumlarına yönelik organize edilen etkinlik, Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde yer aldı. Gün boyunca süren etkinlikte çocuklar çeşitli aktivitelerle bayramın coşkusunu yaşadı.

Şenliğe katılan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, burada yaptığı konuşmada belediye olarak çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklere önem verdiklerini belirtti.

Düzenledikleri organizasyonlarla çocukları mutlu etmeyi amaçladıklarını ifade eden Özçınar, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Özçınar ayrıca öğretmenlerin çocukların gelişimindeki önemli rolüne dikkat çekerek, etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında belediye tarafından bölgeye kazandırılan tren de ilk kez hizmete sunuldu. Çocukları eğlence alanına taşıyan tren, özellikle minikler tarafından yoğun ilgi gördü. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocukların trenle yaptıkları yolculuk sırasında büyük heyecan yaşadığı ve keyifli vakit geçirdiği gözlemlendi.

Şenlik alanında kurulan etkinlik noktalarında çocuklar gün boyunca eğlenme fırsatı bulurken, bayram coşkusu Güzelyurt genelinde hissedildi.

Yetkililer, çocuk şenliğinin bugün düzenlenecek üç ayrı seansla devam edeceğini ve etkinliklerin ardından tamamlanacağını açıkladı.

