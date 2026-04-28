Cengo Park’ta güzel bir gün

Girne Belediyesi öncülüğünde, Cengiz Eminoğlu anısına ve Akdeniz Spor Birliği katkılarıyla düzenlenen “3. Cengo 23 Nisan Çocuk Etkinliği”, Cengo Park – Püsküllü’de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çocuklara özel hazırlanan etkinlikte gün boyunca renkli görüntüler ortaya çıktı.

25 Nisan Cumartesi günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında düzenlenen organizasyon, çocuklara hem eğlence hem de farklı deneyimler sundu. Gün boyunca devam eden programda oyun alanları, yüz boyama etkinlikleri, bubble show gösterileri ve çocuk atölyeleri yer aldı. DJ performansı ile alandaki eğlence atmosferi gün boyu sürdü.

Etkinliğin en çok ilgi gören bölümlerinden biri ise 3x3 çocuk basketbol müsabakaları oldu. Organizasyon kapsamında ayrıca çeşitli sürpriz aktiviteler de yer aldı. Çocuklara ipek koza böceği dağıtımı yapılırken, bu etkinlik doğa ve yaşam döngüsüne dair farkındalık oluşturması açısından dikkat çekti. Çocuklar, hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı buldu.

Gün boyunca Cengo Park’ta yoğun bir katılım yaşanırken, aileler de etkinlik alanında çocuklarıyla birlikte vakit geçirdi.