Noktayı koydu

Barış Harekatı’nın 50.Yılını kutlama törenlerine katılan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıslı Rumların da merakla beklediği konuşmasında, federal bir çözümün mümkün olmayacağını söyledi. Erdoğan “adanın gerçeklerini görmezden gelerek hiçbir yere varılamaz” dedi.

Konuşmasında mülkiyet sorununa kısaca değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası alanda etkin iç hukuk yolu olarak tanınmış olan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun, mülkiyet konusunda çözümün yegane adresi olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50’nci yıl dönümünde, Dr. Küçük Bulvarı’nda düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde, konuşma yaptı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve iki devletli çözümün hayata geçmesine yönelik gayretlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

Konuşmasına “Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşmasını sağlayan Barış Harekatı'nın 50’nci yıl döneminde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum” diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adanın dört bir yanındaki kardeşlerime şahsi selamlarımızla birlikte 85 milyonun selam ve sevgilerini özellikle iletmek istiyorum. Bizleri bağrınıza bastığınız, muhabbetle kucakladığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Çözümün yegane adresi: TMK

Uluslararası alanında etkin iç hukuk yolu olarak tanınmış olan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun adada mülkiyet konusunda çözümün yegane adresi olduğunu vurgulayan Erdoğan bunun dışında başka yollara girişenlerin, Kıbrıs Türkünü baskı altına alarak hedeflerine ulaşacağını zannedenlerin büyük bir yanılgı içinde olduğunu ifade etti.

“Ne biz oldu bittilere müsaade ederiz, ne de Kıbrıs Türk halkı tehditlere boyun eğer” diyen Erdoğan adanın kadim ve asli unsuru Kıbrıs Türklerinin yok sayılmasının mümkün olmadığını belirtti.

KKTC'nin tanınması ve iki devletli çözümün hayata geçmesine yönelik gayretlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyleyen Erdoğan, “Kıbrıs Türk'ünün haksız ve hukuksuz şekilde maruz bırakıldığı izolasyonun kırılması, ambargonun kaldırılması için çabalarımız daha da artacak” şeklinde konuştu.

Aynı suda iki kez yıkanılmaz

Konuşmasına “Kardeşlerim, aynı suda iki kez yıkanılmaz, adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz” diyerek devam eden Erdoğan, ‘müzakerelere yıllar önce İsviçre'de bıraktığımız yerden devam edelim’ demenin kimseye faydası olmadığını kaydetti.

