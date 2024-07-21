50’nci yıl gururu

Barış Harekatı’nın 50. Yıldönümü tören ve etkinliklerle kutlandı. Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber geniş bir heyet katıldı. Kıbrıs Barış Harekatına katılan paraşütçü komandoları temsilen, paraşütle atlayış gerçekleştirildi. Bayraktar İHA, kobra helikopterleri, tören alanı üzerinde uçarak, görsel şölen sundu.

Ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törene devlet ve askeri erkânın yanı sıra yüzlerce vatandaş da katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende coşkulu anlar yaşandı.

Aileler çocuklarıyla birlikle sunulan gösteriler beğeniyle izlendi. Törene birçok ülke vatandaşının katıldığı görüldü.

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki tören alanına birlikte gelen Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, alkışlarla karşılandı. İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan tören, Cumhurbaşkanı Tatar’ın tören birliklerini denetleyip, halkın bayramını kutlamasıyla devam etti.

Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konseri, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Grup gösterisi ve resmi geçitle sona erdi.

Türkiye’den yoğun katılım oldu

Törene, konuk olarak Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TC Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TC Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TC Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, TBMM temsilcileri, Genel Kurmay Başkanı Metin Gürak, Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan, İYİ Parti Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Başkanı Mustafa Destici, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, temsilcileri, Ana muhalefet CHP temsilcileri, muharip dernekler, gaziler, Azerbaycan milletvekilleri, heyetleri ile konuk davetli heyetler katıldı. Törende, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum kuruluş siyasi parti muharip dernek yetkilileri, askeri erkan ile vatandaşlar yer aldı.





Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2024, 04:08