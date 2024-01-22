Moral oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ve bazı bakanlar Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen birliktelik ve dayanışma yemeğine katıldı.

Tatar, Lefkoşa’da gerçekleşen yemekte yaptığı konuşmada, muhtarlarla sürekli bir araya gelip bilgi alışverişinde bulunduğunu belirterek, yaptıkları çalışmalardan dolayı muhtarları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarlık maaşlarında iyileştirme yapılması, muhtarlık binalarının yapılması, geliştirilmesi ve muhtarlık hizmetlerinin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılması ve güçlendirilmesi için Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle çalışmaların sürdüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, müzakerelere eşit egemenlik ve iki eşit egemen devletin kabul edilmesiyle başlanacağını ifade etti.

Demokrasinin ilk basamağı olan ve seçimle göreve gelen muhtarların görüşlerinin önemli olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusunda muhtarların halkı bilgilendirmesini istedi.

Töre: Muhtarlar ülkeye sahip çıkmalı

Töre ise konuşmasında, muhtarların 18 belediye başkanı ile birlikte yerel yönetimlerde görev ifa ettiğini kaydetti.

Töre, KKTC’nin ambargolar ve izolasyonlar altında olabileceğini ancak devletin birer temsilcisi konumundaki muhtarların en güçlü seviyede ülkeye sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

“KKTC’nin muhtarı olmak veya başka makamlarında görev almak şereftir” diyen Töre, bu topraklara hep birlikte can verilerek milli devletin kurulduğunu söyledi.

Töre, halkın sıkıntılarını en muhtarların bildiğini kaydederek devlet ile halk arasında muhtarların köprü olduğunu ifade etti.

Üstel: Muhtarlarımızla tam bir işbirliği içerisindeyiz

Başbakan Ünal Üstel de KKTC Muhtarlar Derneği’nin düzenlediği 2. Dayanışma Etkinliği'ne katıldı.

Verilen bilgiye göre, Üstel burada yaptığı konuşmada, hükümet çalışmaları yanında, İsias Davası hakkında mesajlar verdi ve bir kez daha verdikleri önemi vurguladı.

Üstel Başbakanlık çatısı altında dava ile ilgili koordinasyon çalışmalarının sürdüğüne işaret ederek, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin de talebiyle, davada KKTC’yi savunan hukukçuları ülkemizde misafir ettiklerini söyledi.

Gecede yaptığı konuşmada hükümet çalışmaları hakkında bilgiler de veren Üstel, muhtarların, işlevsel demokrasi için vazgeçilmez önemine vurgu yaptı.

Muhtarlık müessesesinin, Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesi içinde tarihi değerde olduğunu söyleyen Üstel, halka doğrudan hizmetin aracı muhtarlarla her zaman iyi bir diyalog ve iş birliği yürütmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Hükümete geldikleri ilk günden itibaren verdikleri sözleri birer birer yerine getirdiklerini söyleyen Başbakan, muhtarları da unutmadıklarını belirtti.

“Muhtarların verdikleri hizmeti dikkate alarak, asgari ücretin yüzde 95’i kadar mali destek vereceklerini” hatırlatan Üstel, muhtarlık hizmetlerinin gelişmesinin ve halka doğrudan yansımasının temel hedefleri olduğunu ifade etti.