Portakalın kilosu 20 lira

Abdullah SUİÇMEZ

Hayat pahalılığı, artan üretim maliyetleri narenciye üreticinin isyan etmesine neden olurken, Lefkoşa pazarında portakal ve mandalina 20 liradan, ithal meyveler ise kilosu 50 ile 90 liradan satılıyor. Yerli üreticinin bin bir emekle ve yüksek maliyetlerle ürettiği ürünler, ithal ürünlerle rekabet edemezken, Pazar esnafı girdi maliyetlerinin gün geçtikçe yükseldiğini ifade ediyor.

Pazara alışverişe gelen vatandaşlar da narenciye ürünlerinin ucuz olmasından memnunken, yemeklik sebzelerin fiyatlarının yüksek oluşundan dert yandı.

Vatandaşlar, “Bir kilo domates, kabak ve patlıcan 50 liradan satılıyor. Fiyatların aşağı çekilmesi gerekiyor ”dedi.

Pazar yerine dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi;

Domates: 50 TL

Salatalık: 50 TL

Patlıcan: 50 TL

Kabak: 50 TL

Acı biber: 80 TL

Kapya biber: 60 TL

Ankara armut: 60 TL

Bal Armut: 90 TL

Ayva: 60 TL

Kivi: 60 TL

Muz: 60 TL

Portakal: 20 TL

Mandalina: 20 TL