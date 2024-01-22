Türk modasının duayen ismi ünlü modacı Ahmet Erarslan, The Grand Tarabya Hotelde muhteşem bir defile gerçekleştirdi.

2024 koleksiyonunun tanıtıldığı defilede siyah ve beyazın hakim olduğu renkler, tamamıyla el işçiliğinin ön planda olduğu eşsiz elbiseler 21 model eşliğinde tanıtıldı.

Ayakkabı ve aksesuarların tasarımlarının da tamamen Ahmet Erarslan tarafından yapıldığı muhteşem defilede toplam 90 parça koleksiyon izleyiciler tarafından yoğun bir ilgi ve beğeni ile izlendi.

Sanat, iş ve cemiyet dünyasından Begüm Gazioğlu, Tuğçe ve Nesrin Eyilik, Zafer Kozanoğlu gibi önemli isimlerinde katıldığı defileye ilgi yoğundu.

Asil Çağıl’ın koreografi ve sanat yönetmenliğini yaptığı defilede Deniz Pulaş, Zeliha Çal, Meral Bayram, Şebnem Sürücü, Açelya Kartal, Gamze Balım, Seviye İkbal Tulgar gibi 21 taçlı güzel podyuma çıktı. Prodüksiyon Mesut Büyüksofuoğlu tarafından yapıldı.

