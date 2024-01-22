‘Dilber’ yeni trend oldu 

Kıbrıslı Türk dizi ve sinema oyuncusu Hazar Ergüçlü son günlerde adından sıkça söz ettiriyor. Yakında Türkiye’de özel bir televizyonda İnci Taneleri dizisiyle ekranlara gelecek olan ve hayat verdiği Dilber karakteriyle günlerce konuşulan ünlü oyuncunun hem pavyon dansı hem de giydiği kıyafet olay oldu.

Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin dansı ve elbisesi iş kapısına dönüştü. Oyuncunun meşhur ettiği dans sonrası, Ankara pavyon dans kurslarına birçok kadın yoğun ilgi gösterirken, şimdi de “Dilber" elbisesi yok satmaya başladı.

Dizi yakında başlıyor

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu İnci Taneleri dizisi 25 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Kanal D’de başlayacağı belirtildi.

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin başrolü paylaşacağı Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nin ikinci fragmanı büyük yankı uyandırdı.

Fragmana, pavyonda çalışan Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansı damga vurdu.

Yeni tanıtımın açılış sahnesinde, "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder…" ifadesine yer verildi.

Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin dansı ve elbisesi iş kapısına dönüştü. Oyuncunun meşhur ettiği dans sonrası, Ankara pavyon dans kurslarına birçok kadın yoğun ilgi gösterirken şimdi de " Dilber " elbisesi yok satmaya başladı.

