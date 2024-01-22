Ortam gerildi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın Ulukışla ziyaretinde yaptığı konuşmada “Bu ülkede bazı icraatlar her partiye mubah, bize yasak” ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi. Özersay ile Arıklı arasında dün sosyal medya üzerinde atışma yaşanırken, Erhürman da tepkisini ortaya koydu.

Arıklı ne dedi?

YDP’nin Ulukışla’da düzenlediği, kitle toplantıların üçüncüsünde konuşan Erhan Arıklı taşıma izinleri konusuna değinerek “ Bu ülkede bazı icraatlar her partiye mubah bize yasak” dedi.

Bugüne kadar 23 bin civarında “taşıma izni” verildiğini belirten Arıklı, “Bu izinler gelmiş geçmiş bütün Bakanlıklar döneminde verildi, sıra YDP’ye gelince kıyametler kopuyor. Dediğim gibi onlara mubah, bizlere günah” dedi.

Özersay ne karşılık verdi?

Özersay, Arıklı’nın Ulukışla’da yaptığı açıklamaları sosyal medya hesabından eleştirdi. Paylaşımında Arıklı’nın kendi partisi ve halkın aklıyla alay etmeye çalıştığını vurgulayan Özersay taşıma izinlerinde değindi. Kudret Özersay’ın paylaşımı şu şekilde:

“Ayıptır, ayıp!

Sayın Erhan Arıklı: Kendi partililerinin ve Halkın aklıyla alay etmeye çalışıyor! ailesine, hısım ve akrabalarına çektiği kıyakları konu değiştirip unutturmaya çalışıyor!!!

“Sıra YDP’ye gelince kıyametler kopuyor”muş!!!

“Sıra aileme, akrabalarıma, yakınlarıma gelince kıyametler kopuyor” deseydiniz daha doğru olurdu değil mi? Neden mi?

Çünkü;

-ablanın damadına 15 kiralık izni;

-kardeşinin kızına 20 kiralık izni;

-diğer abinin oğlunun damadına T izni;

-abinin gelinine T izni;

-abinin torununa T izni verdin!

Üstelik Halka da yalan söyledin! neden?

“Bu izinleri durdurdum” dedin, “bir daha incelenmek üzere geri çekme kararı” aldığını söyledin.

- Bir kere yasaya göre Bakan olarak böyle bir yetkin yok! (50/2000 yasası)

- Bu açıklamayı yapmanızın üzerinden 15 gün geçti henüz atılan bir adım yok!!!

- İptal yok, hısım akrabaya ve partililere dağıtılan bu izinler hala iptal edilmedi ve geçerli!

Partizanlık yapmayı haklı göstermeye, normalleştirmeye çalışma!

- YDP milletvekili adayına 5 Turistik izni,

- YDP örgütü başkanına 10 kiralık izni,

- YDP eski ilçe başkanına 10 adet kiralık izni,

- YDP eski gençlik kolları başkanına 10 kiralık izni

- YDP milletvekilinin sekreterine 10 kiralık izni

- YDP İlçe yönetim kurulu as başkanının babasına 10 adet kiralık izni

Açık açık, çatır çatır haksızlık yaptınız, akrabalarınıza kıyak çektiniz, partizanlık yaptınız ve kamuoyunda deşifre olunca geri adım atar gibi yaptınız!.

Gözümüz üzerinizdedir!!!”

Arıklı: Kudretini kaybetmiş Kudret...

Arıklı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Özersay’a eleştirilerde bulundu.

Erhan Arıklı’nın paylaşımı şu şekilde:

“Kudretini kaybetmiş Kudret...

Siyaseten bitmiş bir adam olan Kudret Özersay, gündeme gelebilmek için akla karayı seçiyor.

Israrla benim akrabalarıma ve YDP’lilere oluk oluk izin dağıttığımı iddia ediyor.

Sana meydan okuyorum Kudret...

Gel, İzin Kurulundan geçen ve fakat uygulamasını durdurduğumuz listeyi birlikte inceleyelim. Orada iddia ettiğin gibi tek bir akrabam varsa, ben siyaseti bırakacağım. Yoksa, sen bir kez olsun adam gibi davranıp, benden özür dileyecek misin?”

Özersay’dan ikinci açıklama: Konuştukça batıyor!

Özersay, Arıklı’nın “Kudretini kaybetmiş Kudret...” başlıklı açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaparak, şunları belirtti:

“Konuştukça batıyor! Mal beyanını yasaları ihlal edip yapmayan ve suç işleyen sonra da özür dilemek zorunda kalan Erhan Bey bu konuda özür dilememek için çırpınıyor.

Kamuoyuna yansımamış, vatandaş bu kadar tepki koymamış olsaydı akrabalarınıza verilen izinleri dağıtmış olacaktınız! Bütün rahatsızlığınız foyanızın ortaya çıkmış olması ve akrabalarınıza kıyak çekiyor olmanızın deşifre olmuş olmasıdır!

Öfkelenmeyin, yapmaya kalkıştığınız şeyi, kasıtlı olarak ailenize çekmeye çalıştığınız kıyağı kabul edin, bir özür de bunun için dileyin…

1) Hısım akrabana verilen izinleri inkar ediyorsun ama partililere, eski adaylara, örgüt başkanlarına, Genel Sekreterin sekreterine ve dahasına verilen izinlere dair bir kelam etmiyorsun. İsimleri haricinde konumlarını madde madde sıraladığım partililerine bu izinleri verdiniz mi vermediniz mi? Verip de onları da mı geri çektiniz?

2) 2023’ün son günü İzin Kurulu toplanıp akrabalarını da içerecek şekilde izinleri verdi mi vermedi mi? Karar defterinde akrabalarının adı da var mı yok mu? Bu alınan kararları toplantı ertesinde yasaya uygun olarak kurul üyelerine gönderdiniz mi göndermediniz mi?

3) İzin Kurulu bu kararları aldı, kamuoyunda tepkiler çığ gibi büyüyünce “yeniden değerlendireceğiz” diyerek “akrabalarına tebliğ ettirmedin mi? Tebliğ edilmeyince verilen izin iptal olmuş olur mu? Tepkilerin dinmesini mi beklediniz? Ortalık yatışınca “karar defterinde var” diyerek bunları akrabalarına verme hesabı mı yapıyordun yoksa?

4) 2023’ün sonu itibariyle alınan bazı kararları iptal etmek için “iptal gündemi ile” izin kurulu yeniden toplanıp iptal kararı aldı mı?

5) Madem ki ailene ve partililerine onlarca izin dağıtmadığını iddia ediyorsun ortaklarınla neden gerginlik yaşadınız ve bu tartışmalar basına da yansıdı? Fikri Ataoğlu basına açıklama yapıp ne dedi? “Verilen t izinleri iptal edilmeli, usulüne göre değerlendirilmeli” dedi? Verilen izinler! iptal edildi mi edilmedi mi?

6) Bu izinler verildi mi verilmedi mi? Siz 8 Ocak günü yaptığınız açıklamada ne demiştiniz? “Bugün koalisyon ortakları ile toplantı yaptıklarını kaydeden Arıklı “Koalisyon ortaklarıma, İzin Kurulu’nun vermiş olduğu Rent a Car, Turistik T ve Taxi izinlerinin bir daha incelenmek üzere geri çekme kararımı ilettim” ifadelerini kullandı.” Yani bu izinler verildi ve Yasa’ya göre Bakan’ın bunları geri çekme yetkisi yok! Peki İzin Kurulu o tarihten sonra “iptal gündemiyle” yeniden toplanıp iptal kararı aldı mı almadı mı?”

Erhürman: Arıklı'dan İtiraf...

Erhürman kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Arıklı'dan İtiraf...

"Bugüne kadar 23 bin civarında 'taşıma izni' verildiğini belirten Arıklı, 'Bu izinler gelmiş geçmiş bütün Bakanlıklar döneminde verildi, sıra YDP’ye gelince kıyametler kopuyor. Çünkü bazılarına göre YDP’liler bu ülkede hala eşit vatandaş değil. Onlar bazı hakları kullanamazlar".

1.Sözünü ettiğiniz "hak", iktidarda olan veya Ulaştırma Bakanlığı'nı elinde bulunduran siyasi partinin mensuplarına değil, mevzuata göre bunu elde etme olanağı bulunan KKTC vatandaşlarına aittir. Dolayısıyla aslında bu açıklamanız bu "hak"kı mevzuata göre değil parti rozetine göre kullandırdığınızın itirafıdır.

2."Eşit vatandaşlık" parti rozetine göre değil mevzuata göre değerlendirme yapıldığı zaman söz konusu olur.

3.Bu itirafın ardından başvurduğunuz ve daha önce de ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda başvurduğunuzu bildiğimiz "ayrımcılık" retoriği, itiraf ettiğiniz ve sizin tarafınızdan yapılan parti rozetine bakarak "hak" dağıtma ayrımcılığını örtüp bastırmaya yetmez!

Bu "hak" dağıtımını yaparken YDP'liler arasında bir "ayrımcılık" yapıp yapmadığınızın takdirini ise YDP'lilere bırakıyorum!.."

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024, 09:33