‘İntihar olur’

Rum Başpiskoposu Georgios, yayınladığı Noel mesajında Kıbrıs sorununun herhangi bir şekilde çözülmesinin adadaki Helenizmin geleceğini tehdit edeceğini belirterek, federasyon şeklini ‘ulusal ötanazi’ olarak nitelendirdi.

Başpiskopos, Rum kesiminin varlığını tehlikeye atacak bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirterek, iki bölgeli iki toplumlu federasyonu da iki devletli çözümü de reddetti. Georgios; bu tür modellerin temel hakları ve Kıbrıs Rum topluluğunun geleceğini güvence altına almada başarısız olduğunu savundu.

“Bulunacak çözüm şeklinin tüm Avrupa Birliği vatandaşlarının sahip olduğu hakları tam olarak güvence altına almalıdır” diyen Başpiskopos, baskı altında yapılan uzlaşmaların geri döndürülemez olacağı uyarısında bulundu.

Rum halkına ‘ulusal ve ruhani bir uyanış’ çağrısı yapan Georgios,

Türkiye’nin adanın kontrolünü pekiştirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir strateji izlediğini savundu.

Kuzeye geçişlerden de rahatsız

Kıbrıs Rumlarının kuzeye geçişini eleştiren Başpiskopos Georgios, bu geçişlerin dini mekanları ziyaret etmekten ziyade giderek daha çok eğlence ve ekonomik faaliyetleri motive ettiğini ileri sürdü

Kuzeydeki son gelişmelere değinen Başpiskopos, Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilgili iyimserliğin yersiz olduğunu belirtti.

Başpiskoposa göre; Kıbrıs Türk liderliğinin, Ankara'nın stratejik yönünden sapamayacağını veya bir anlaşmanın parametrelerini değiştiremeyeceğini savundu.

