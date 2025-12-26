Yol haritası çizilmeli

Rum Komünist AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Rum basınında yer alan demecinde Kıbrıs sorunundan da söz etti.

Haravgi gazetesinde yer alan demecinde Kıbrıs sorununda yaşanan hareketliliğin fırsatlar yarattığını dile getiren Stefanu, ancak varılan görüş birlikleri ve Guterres çerçevesi temelinde net bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Stefanu demecinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Kıbrıs Türk toplumunun yeni lideri olarak seçilmesinin son zamanlarda Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak gelişmekte olduğu görülen hareketliliğin artmasına yol açtığının gerçek olduğunu da dile getirdi.

Stefanu BM Genel Sekreteri'nin bu hareketliliğe doğrudan müdahil olduğunu ve bu yüzden Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’i Lefkoşa-Atina-Ankara üçgenine gönderdiğini de dile getirdi.

Stefanu BM Genel Sekreteri'nin müzakerelerin yeniden başlatılmasını sağlamak amacıyla, bu kez Kıbrıs sorununun özünün ele alınması için, yeni bir gayriresmi genişletilmiş toplantı düzenlenmesi yönündeki tutumunun dile getirildiğine de işaret etti.

Bu nedenle Kıbrıs Rum tarafının buna uygun şekilde hazırlanması gerektiğini dile getiren Stefanu, Rum kesiminin müzakerelerin 2017 yılında kaldığı yerden yeniden başlamasına dair hedefe nasıl ulaşılabileceği konusunda net olması gerektiğine işaret etti.

Rum kesiminin varılan görüş birliklerinin muhafaza edilmesi ve Guterres çerçevesinin değerlendirilmesi konusunda hem fikir olduğunu açıkça belirtmesi gerektiğini ifade eden Stefanu, Rum kesiminin bunu başarması için bir yol haritası oluşturması gerektiğini savundu.

