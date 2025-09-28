İki toplumlu heyetle görüşülecek

Avrupa Komisyonu’nun Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü (DG AGRI) Başkanı Christophe Hansen’in Menşe İsmi Korumalı (MİK) hellimle ilgili temaslarda bulunmak için Güney Kıbrıs’a gittiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, elde ettiği güvenilir bilgilere göre Hansen’in Rum Tarım Bakanlığı yetkilileri ve hellimle ilgili iki toplumlu çalışma grubu üyeleriyle görüşeceğini kaydederek, temaslarının odağında KKTC’de üretilen hellimlerin denetlenmesinin de bulunduğunu yazdı.

Gazete; DG AGRI’nin, denetim sisteminin işleyişinin yeniden gözden geçirilmesi çerçevesinde, nihai ürünün AB’nin sağlık ve bitki standartlarıyla tam uyum içerisinde olması gerektiğini netleştirdiğini kaydetti.

Bu hedefle, “Bureau Veritas” adlı kuruluş tarafından denetimler yapılmasının önerildiğini belirten gazete, önerinin Rum Veterinerlik Dairesi ve bağlı kuruluşlar tarafından kabul edilmediğini yazdı.

Gazete, Avrupa Komisyonu’nun hellimde kullanılacak süt oranları konusunda yaşanan gelişmelerden ötürü endişeli olduğunu ve bugünkü verilere göre 2029’da tamamlanacak geçiş dönemine kadar hellim üretiminde en az yüzde 50 oranında keçi-koyun sütü kullanılmasının imkansız olduğunu belirtti.

Haberde, hellimde kullanılacak keçi-koyun sütünün inek sütünden fazla olmasının, ürünün kalitesindeki temel kriter olduğu ve bu kriterden uzaklaşılmasının, hellimin Menşe İsmi Korumalı ürün tescilini tehlikeye atabileceği gibi, ülkenin en fazla ihraç ettiği tarımsal gıda pozisyonundan çıkaracağı kaydedildi.

