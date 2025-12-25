Rum ordusuna destek

Rum basınında yer alan bir habere göre, Güney Kıbrıs ile İsrail savunma alanında yeni bir iş birliğine daha hazırlanıyor.

Fileleftheros gazetesi “İsrail’den Üç Yeni Silah Sistemi- Hristodulidis ile Netanyahu İki Ülkenin Savunma İşbirliğinin Güçlendirilmesi Konusunda Anlaştı” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Lefkoşa Rum kesimi ile Kudüs’ün savunma alanında bir iş birliğine daha hazırlandığını yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Benjamin Netanyahu arasında gerçekleştirilen ikili toplantıdan savunma iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin görüşmenin ortaya çıktığını yazan gazete, toplantının gündeminde Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) ihtiyaçlarının karşılanması için İsrail’den yeni silah sistemleri tedarik edilmesinin yer aldığını belirtti.

İki liderin görüşmesine “yakın kaynakların” Hristodulidis ile Netanyahu’nun, bunların ne olduğunu ifşa etmeden, RMMO’yu ilgilendiren üç özel silah sistemini ele aldıklarını yazan gazete, iki liderin böylece bir anlaşmaya varmak için daha fazla istişarede bulunmanın yolunu açtıklarını kaydetti.

Gazeteye göre, haberde kim oldukları belirtilmeyen “aynı kaynaklar” İsrail’in, savunma alanında iş birliği anlaşmaları yapmak ve RMMO’nun operasyonel anlamda düzeyinin yükseltilmesi için gerekli modern silah sistemleri tedarik edilmesi amacıyla Güney Kıbrıs’a yardım etmek konusunda isteği olduğuna işaret etti.

Ortaklık şirketi kurulacak

Gazete, Hristodulidis ile Netanyahu arasında gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülke arasındaki ortak tatbikatlar yanı sıra İsrailli şirketlerin SAFE programı çerçevesinde AB fonlarına erişim sağlamak için Rum şirketleriyle ortaklıklar kurma ihtimalinin ele alındığını da belirtti.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise dün Larnaka’daki acemi er eğitim kampına yaptığı ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yla yaptığı görüşmeye değinerek savunma ve güvenlik konularının görüşmelerin üst sıralarında olduğunu belirterek, üç ülke arasında aynı zamanda ikili aşamada daha çok ortak tatbikat yapılmasına karar verildiğini ifade etti.

Görüşmede askeri teçhizat konularını ele aldıklarını ve askeri teçhizatlar satın alınmasıyla caydırıcılık gücünün güçlendirilmesinin temel öncelikleri olduğunu vurgulayan Hristodulidis, AB’nin SAFE isimli mali programı aracılığıyla kendilerine verilen 1,2 milyar euronun değerlendirilmesine ilişkin çabalarının da bu bağlamda olduğuna işaret etti.

Beyaz Saray’da görüşme

Gazete İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun bu bağlamda konuyu ve bu projenin Hindistan-Orta Doğu-Avrupa (IMEC) ekonomik koridoru ve özellikle Güney Kıbrıs, İsrail, Ürdün, Suudi Arabistan, Hindistan ağı oluşturulmasıyla ilgili bağlantısını 29 Aralık’ta Beyaz Saray’a gerçekleştireceği ziyarette ABD Başkanı Donald Trump’la ele alacağını da kaydetti.

Gazete “aynı kaynaklara” atıfta bulunarak Hristodulidis’in Lübnan’ın da bu ağa katılmasını önerdiğini iletti.

