Kira geliri 5 milyon

Güneyde kalan Kıbrıs Türk Malları Dairesi Müdürü Anthi Lakkotripi, elde edilen verilere dayanarak kamuoyuna geniş açıklamalarda bulundu.

Güneydeki Türk mülklerine 7,5 milyar Euro’nun üzerinde değer biçildiğini belirten Lakkotripi, elde edilen kira gelirinin sadece 5 milyon Euro olduğunu söyledi.

Habere göre, Lakkotripi, Özel İdare Alanları tanımlaması ve "Fileto" (ticari değeri yüksek) olarak adlandırılan Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili mezat sürecinin yeni bir unsur olduğuna ve bu bağlamdaki şeffaflığın nasıl sağlanacağına dair bir soru üzerine ise amacın, statik yönetim modelinden rasyonel ve şeffaf bir kalkınma modeline geçmek olduğunu ve ilk bölgelerin katı ve objektif kriterlerle belirlendiğini söyledi.

Rum Bakanlar Kurulu’nun son toplantısında, ticari değeri yüksek kategorisine giren belli bölgelerin Özel İdare Alanları olarak tanımlanmasının onaylandığını belirten Lakkotripi, Larnaka’da bulunan Makenzi ve Piyale Paşa bölgeleri ile Artemidos, Spiros Kiprianu ve Athinon caddelerinde, Dikelya sahil yolunda, Lefkoşa surlariçindeki bölgede ve bazı diğer bölgelerde bulunan malların bu alanlara dahil olduğunu kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025, 10:04