Güneyde kalan Kıbrıs Türk Malları Dairesi Müdürü Anthi Lakkotripi, elde edilen verilere dayanarak kamuoyuna geniş açıklamalarda bulundu.
Güneydeki Türk mülklerine 7,5 milyar Euro’nun üzerinde değer biçildiğini belirten Lakkotripi, elde edilen kira gelirinin sadece 5 milyon Euro olduğunu söyledi.
Habere göre, Lakkotripi, Özel İdare Alanları tanımlaması ve "Fileto" (ticari değeri yüksek) olarak adlandırılan Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili mezat sürecinin yeni bir unsur olduğuna ve bu bağlamdaki şeffaflığın nasıl sağlanacağına dair bir soru üzerine ise amacın, statik yönetim modelinden rasyonel ve şeffaf bir kalkınma modeline geçmek olduğunu ve ilk bölgelerin katı ve objektif kriterlerle belirlendiğini söyledi.
Rum Bakanlar Kurulu’nun son toplantısında, ticari değeri yüksek kategorisine giren belli bölgelerin Özel İdare Alanları olarak tanımlanmasının onaylandığını belirten Lakkotripi, Larnaka’da bulunan Makenzi ve Piyale Paşa bölgeleri ile Artemidos, Spiros Kiprianu ve Athinon caddelerinde, Dikelya sahil yolunda, Lefkoşa surlariçindeki bölgede ve bazı diğer bölgelerde bulunan malların bu alanlara dahil olduğunu kaydetti.
Kira geliri 5 milyon
Güneydeki Türk mülklerinin 7.5 milyar Euro olduğu açıklandı
Güneyde kalan Kıbrıs Türk Malları Dairesi Müdürü Anthi Lakkotripi, elde edilen verilere dayanarak kamuoyuna geniş açıklamalarda bulundu.
YORUM EKLE
YORUMLAR
Rıza Nuri - 42 dakika Önce
Tufan bu işi bok çözer belkide Tufanın evi de Rum malı ayni zamanda oturduğu saray mevlide Rum. Ermeni malı yazıklar olsun kimi kandırmaya antlaşmaya zorlayacak
X - 1 saniye Önce
Hiç bir devlet kişilerin mülküne arazisine fiyat bilemez şahıslar mülklerini ister kullanır ister kiralar ister boş bırakır KKTC diye kurulan osuruktan devlet için kimsenin kovanını hiç edemezsiniz İŞGALE SON
Avrupa Ülkesi Güney Kıbrıs’taki toplam Türk Mülkleri değeri 7,5 Milyar Euro ve Türk Mülklerine yatırılan Kira Bedeli 5 Milyon Euro ,
KKTCdeki Rum Mülklerinin değeri 30 Milyar Euro ve yatırılan Kira Bedeli ise 0 Sıfır ! Hepsi de Yağmalanıp Koçanlanıp gelene gidene Satıldı !
Ayıkla Pirincin Taşını TRNC !!!