Teminatla serbest kaldı

Dikmen’de yönetimindeki araçla kaza yaparak yanında yolcu olarak bulunan yeğeni Süleyman Soyutok’un ölümüne neden olan sürücü Doğuş Sancak tutuksuz yargılanacak.

Zanlı mahkemeye çıkarılırken, Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Nadir Timuçin, duruşmada olguları aktardı.

Polis, kazanın 23 Şubat 2023 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Dikmen Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Sürücü Doğuş Sancak’ın yönetimindeki EA07AYY plakalı araç ile Lefkoşa istikametinden Dikmen istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağından çıkarak takla attığını kaydeden polis, meydana gelen kazada sürücüyle beraber araçta yolcu olarak bulunan Süleyman Soyutok’un yaralandığını belirtti. Polis çavuşu, ağır yaralanan bulunan Süleyman Soyutok’un Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını ancak önceki akşam saat 20.00 sıralarında yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis çavuşu Timuçin, zanlının daha önce teminata bağlandığını ancak ölüm gerçekleştiği için yeniden teminat şartları belirlenmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.