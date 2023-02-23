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Acil önlem çağrısı

Gazimağusa’nın köklü okullarından Namık Kemal Lisesi’nin binası dökülüyor, korku içindeki öğrencilerin bir kısmı dersleri bahçede yapıyor

Acil önlem çağrısı

Hüseyin ÇİÇEK

Büyük bir kısmı 79 yıl önce inşa edilen, geçtiğimiz yıl tavanı çöktüğü için gündeme gelen 
Namık Kemal Lisesi, deprem riskinin ortaya çıkmasının ardından bir kez daha endişe konusu oldu.
Binaları ayakta tutan kolonların gözle görülür bir şekilde çatlaması, duvarların dökülmesi, tavandan zaman zaman taş parçalarının kopması hem öğrencileri hem öğretmenleri hem de velileri endişelendiriyor.
Gazimağusalı öğrenciler ve aileleri en kısa sürede deprem denetimi yapılmasını talep ederken, Namık Kemal Lisesi’nin 2 sınıfı dün bahçede ders işledi.  Veliler, “çocuklarımız bu binada ders işlerken biz nasıl rahat edelim” şeklinde konuşan veliler yetkilileri göreve çağırdı.

Aileler çocuklarını okula göndermeyecek
Bu arada Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği, Eğitim Bakanlığı’nın görevlendireceği uzman ekiplerin okulda yapacakları inceleme ve Depreme ve Yaşama Dayanıklılık Raporu hazırlanana kadar çocuklarını okula göndermeyeceklerini açıkladı. 
 “Çocuklarımızın katılamayacağı dersler hayatlarından daha önemli değildir” ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi: 
 “Namık Kemal Lisesi değerli velileri,6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeni ile yaşadığımız büyük acı malumdur. Yaşanmış olan bu felaket hepimize, zaman geçirdiğimiz mekanların ne derece güvenli olduğunu sorgulatmıştır. Bilindiği üzere, çocuklarımızın eğitim gördüğü  Namık Kemal Lisesi’nin büyük bir bölümü 1944 yılında inşa edilmiştir. 79 yaşında olan okulumuz, uzun bir süredir tadilat-onarım, hatta belki de yıkım emrini beklemektedir. Uzmanlar tarafından Kıbrıs’ın kuzeyinde büyük bir deprem riskinin olduğu da söylenmektedir. Artçı  veya düşük şiddetli depremler yaşadığımız bugünlerde, çocuklarımızın bu yaşlı ve yorgun okulda eğitim görmeye devam etmesi hepimizi çok ciddi bir şekilde endişelendirmekte ve korkutmaktadır. Okul Aile Birliği olarak bizler, Eğitim Bakanlığı’nın görevlendireceği uzman ekibin okulumuza yapacağı ziyarete, ve sonrasında hazırlayacağı Depreme ve Yaşama Dayanıklılık Raporunu açıklayana kadar, çocuklarımızı okula göndermeme kararı almış bulunmaktayız. Çocuklarımızın katılamayacağı dersler hayatlarından daha önemli değildir! İlgili raporun ivedi bir şekilde hazırlanması için Milli Eğitim Bakanlığı ile de temasa geçilecek ve  tüm girişimler yapılacaktır.”

Tavanı çökmüş, bir kişi yaralanmıştı
Namık Kemal Lisesi’nde 16 Aralık 2021 yılında meydana gelen olayda bir sınıfın tavanı çökmüştü. Okulda saat 09.00 sıralarında yaşanan olayda sınıfta bulunan 17 yaşındaki bir öğrenci başından hafif şekilde yaralanmıştı.

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YORUMLAR
Mağusalı
Mağusalı - 22 dakika Önce

Namık KemalLisesi 1944 yılında kuruldu. Ancak bu binada değil. Bu bina 1948-1959 ders yılında yeni yapılmış olarak devreye girdi. TC tarafından yapılan anıt bir binadır.

Mağusalı
Mağusalı - 15 dakika Önce

Anıt bir binadır çünkü TC nin ilk yardımları ile yapılan Mağusanın ilk binasıdır. 1963-1974 yılları arasında Mücahit liseli öğrenciler tarafından silahlı olarak Rumlar’dan korundu. Üsteğmen Mustafa Kurtuluş ve ekini bu binayı savunurken şehit oldular.

Mağusalı
Mağusalı - 12 dakika Önce

Bu binada şehit olanlar yine bu binanın avlusuna Rumlar tarafından dozerle gömülmüşlerdir. Birçoğunun cesedi bulunamadı. Bu anıt bina yıkılmamalı güçlendirilerek korunmalı. Çünkü mağusanın anıt tarihidir.

Mağusalı
Mağusalı - 10 dakika Önce

Yeni bir bina yapılacaksa farklı bir yere yapılmalıdır. Geçmişimizi yok etmemeliyiz. Sakarya ilkokulunun yıkılıp yok edilmesi gibi olmamalı.

Mağusalı
Mağusalı - 4 dakika Önce

Bu bina 1958 yılında tamamlandı. Öncesi Sur içinde eğitim veriliyordu. 1974 sonrası üç defa köklü tamirat görmüştür. Ek binaları ve salonu 1974 sonrasında yapılmıştır.

Mağusalı
Mağusalı - 1 saniye Önce

Evet eski bir binadır. Yukardan aşağıya çatlak gösterilen yer çatlak değil binanın esneme boşluğu olan inşa şekildir. Büyük binalarda değprem için esneme payı bırakılıyor. Biraz sorsalar öğrenecekler.

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