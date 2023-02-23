Arabahmet’te panik yaşandı

Lefkoşa'da odun sobasına ait henüz sönmemiş kömürleri sokak üzerinde bulunan çöplük alanına döken şahıs, yangına nede oldu. Çöplükte çıkan yangın büyüyerek, kaporta ve marangoz atölyelerine sıçradı. Yangında 2 salon araç ile bir jeneratör tamamen, biri jeep biri salon olmak üzere 2 araç ve bir balıkçı teknesi kısmen yanarak zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yangın, dün gece saat 21.15 sıralarında çıktı.

Arabahmet Bölgesi Mahmut Paşa Sokak üzerinde, E.G.’nin (E-33) odun sobasına ait henüz sönmemiş kömürleri sokak üzerinde bulunan çöplük alan yanına dökmesi neticesinde yangın meydana geldi.

Yangın sokak üzerinde bulunan makinist, kaporta ve marangoz atölyeleri önünde bulunan araçlara sirayet etti. Yangın sonucu 2 salon araç ile bir jeneratör tamamen, biri jeep biri salon olmak üzere 2 araç ve bir balıkçı teknesi kısmen yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ihmali görülen E.G. tutuklandı.

