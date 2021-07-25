Üç gün tutuklu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Uğur ve Osman Özbayır isimli kardeşleri bir araç içerisinde tespit etti. Polisi karşısında gören Uğur Özbayır, tasarrufundaki 40 gram uyuşturucu maddeyi dışarı atarken yakalandı. Zanlıların evinde arama gerçekleştiren polis, 25 gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Zanlılar, 65 gram kanunsuz uyuşturucu madde suçlaması ile dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Kavaz, 23 Temmuz 2021 tarihinde zanlıların tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, zanlıların içerisinde bulunduğu aracın 13:30 sıralarında tespit edildiğini bildirdi. Polis, zanlılardan Uğur Özbayır’ın, tasarrufunda bulundurduğu 40 gram uyuşturucu maddeyi araç dışına atarken tespit edildiğini söyledi.

Zanlıların evinde arama gerçekleştirdiklerini aktaran polis, 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade etti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç, zanlıların, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.